Et si Errobi, le groupe mythique qui a lancé le rock basque se reformait

Le concert "Atzar Hadi" du mercredi 17 mai 2023 à l'Atabal de Biarritz est annoncé par son promoteur Xabi Péry comme un hommage à Errobi , le groupe mythique de rock basque, sauf qu'aucun de ses deux fondateurs n'y assistera. Anje Duhalde et Michel Ducau disent déplorer n'avoir été associés au projet qu'au tout dernier moment, "une fois que tout avait été organisé et bien ficelé"

Interrogé par France Bleu Pays Basque, Anje Duhalde estime que "la moindre des choses aurait été qu'il nous en parle". "Nous, poursuit-il, on ne peut pas l'interdire parce que c'est un projet à part. Par contre, le jour où il a appelé, il nous a demandé : Est-ce que vous allez prendre part à ce projet? On a dit non, ça, ce n'est pas notre projet." Les deux musiciens ont donc décidé de ne même pas assister au concert.

Et si Errobi se reformait à l'occasion de ses 50 ans ?

Et Anje Duhalde de poursuivre, un brin taquin, à ce sujet là : " Dans la mesure où on est toujours en activité et toujours vivant, je pense qu'Errobi n'est pas tout à fait mort, tout simplement. L'année prochain (2024 NDLR), ça va faire 50 ans qu'Errobi est né donc il n'est pas improbable qu'on fasse quelque chose. Je peux rien affirmer, insiste-t-il, ce n'est pas une affirmation, mais l'éventualité est là et je dirais pourquoi pas."