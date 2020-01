Et si on faisait des crêpes légères... à la pomme de terre

Ah, la Chandeleur et ses crêpes ! Tout le monde connaît et apprécie les fines crêpes bretonnes. Et si on testait une nouvelle recette de crêpes légères avec un ingrédient insolite... la pomme de terre. Découvrons la recette savoureuse d'une cheffe étoilée.

Nous sommes en février 1960 et Paulette Blanc du restaurant "Chez la mère Blanc" de Vonnas dans l'Ain est l'invitée de Max Mollaret du restaurant Le Vendôme pour ses semaines gastronomiques à Aix-en-Provence. Elle prépare devant les caméras de l'émission Reflets de Provence sa recette de crêpes à la pomme de terre.

Le restaurant "Chez la mère Blanc" est une institution familiale qui reçoit sa première étoile au guide Michelin en 1929 et la deuxième en 1931. Elisa Blanc, surnommée la mère Blanc, est gratifiée du titre de "meilleure cuisinière du monde" par "le prince des gastronomes", le critique culinaire, Curnonsky. L'auberge est reprise par Paulette Blanc, belle-fille d'Elisa Blanc et mère du chef étoilé Georges Blanc.

En 1968, Georges Blanc succède à sa mère. Il connaîtra la consécration en obtenant en 1981 une troisième étoile au Guide Michelin ainsi que le titre de Cuisinier de l'année par le Gault et Millau. La tradition se perpétue avec son fils Frédéric.

La maison Georges Blanc est l'établissement le plus anciennement étoilé au monde, sans discontinuité, possédant encore trois étoiles.

La recette

Vous trouverez sur de nombreux blogs de cuisine la recette des crêpes vonnassiennes de la mère Blanc mais nous préférons vous donner la recette originale que son fils, le chef étoilé Georges Blanc, dévoile dans le livre Passons à table.

Pour 8 personnes