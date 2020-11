Et si l'on profitait d'un week-end confiné pour cultiver son jardin ?

C'est le deuxième week-end de reconfinement en France. Désormais les promenades sont limitées à 1 heure et 1 kilomètre autour de chez soi. Pour se changer les idées on peut lire, jouer aux jeux de société .. mais aussi jardiner !

Que faire en ce deuxième week-end (re)confiné ? Désormais vos promenades doivent se limiter à un kilomètre autour de chez vous et ne peuvent excéder une heure. Dans ces conditions, difficile de se changer les idées ! Vous pouvez bien sûr ouvrir un livre, sortir les jeux de société ... mais aussi jardiner ! Même si l'hiver approche il y a l'embarras du choix pour tester ses talents de jardinier que ce soit en intérieur ou en extérieur, sur un balcon ou bien dans le jardin.

Bulbes, pots et jardinières pour verdir son balcon et sa terrasse

Le plus simple ce sont encore les bulbes que ce soit en pleine terre, dans des pots ou en jardinières. Julia se lance dans l'aventure ce week-end "J'ai aménagé dans une maison il n'y a pas très longtemps. Je vais profiter du fait d'avoir un petit bout de jardin pour tester des choses, essayer de trouver quelque chose de positif !"

C'est le moment de planter des bulbes comme les jacinthes, le crocus ou encore les narcisses. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Il y a aussi ceux qui, comme Pascale vivent en appartement. Elle va profiter de ce week-end chez elle pour bichonner ses plantes grasses. "Je viens chercher de pots, de la terre car j'ai beaucoup de fleurs à rempoter. Ca va m'occuper !" Elle va par exemple préparer ses géraniums pour qu'ils passent l'hiver sur sa terrasse.

Sur son balcon on peut aussi mettre dans des pots et des jardinières des plantes vivaces ou des bi-annuelles comme les pensées.

C'est le moment de faire des jardinières avec des pensées pour colorer son balcon ou son rebord de fenêtre par exemple. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

En ce moment il encore possible de profiter des cyclamens, des chrysanthèmes ou encore des oeillets avant l'arrivée du froid. Faute de fleurs on peut tout simplement verdir son extérieur. Certaines plantes comme les graminées, les bruyères, les véroniques vont garder leur feuillage malgré les nuits fraîches qui s'annoncent.

C'est encore le moment de mettre des cyclamens. Vous pourrez ensuite les rentrer en intérieur par exemple. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Ce samedi et ce dimanche le thermomètre va en revanche remonter et frôler les 20° il faut donc en profiter. Pourquoi ne pas se lancer dans les grands travaux ? Il est par exemple possible d'avoir des arbustes et des arbres sur son balcon ou sa terrasse comme nous l'explique Alexis, responsable pépiniériste à Botanic " Vous avez l'oranger du mexique, c'est le Dazzler, avec une croissance un peu moins rapide que le Ternata, l'espèce classique ". Des arbustes à la croissance ralentie, contenue pour vivre en pot mais que l'on retrouve aussi en grand modèle à planter pour son jardin.

On peut aussi verdir son balcon grâce à des arbustes et des arbres à la croissance réduite. Exemple ici avec l'oranger du mexique ... à mettre en pot ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

C'est le moment ou jamais de planter des arbres fruitiers

C'est d'ailleurs la période idéale pour créer ou entretenir son verger. Sur le même principe, des arbres fruitiers à la croissance réduite existent désormais pour les terrasses ou petits balcons. Alexis rappelle que c'est la période idoine pour ce genre de gros travaux car "A la Saint Catherine ( ndlr : 25 novembre ) tout bois prend racine".

Jusqu'à la fin du mois c'est la période idéale pour planter des arbres fruitiers. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Le jardin et le jardinage peuvent aussi se décliner en intérieur

Enfin, vous faîtes peut-être partie de ceux qui n'ont pas vraiment la main verte. Décorer son intérieur n'est pas mission impossible pour autant. Même si l'hiver approche il n'y a que l'embarras du choix pour fleurir et verdir son salon ou sa pièce ... de télétravail ! Il y a par exemple l'azalée et les cyclamens.

L'azalée a besoin d'être bichonnée, un changement d'environnement, un manque d'arrosage et elle peut dépérir en l'espace de 24 heures ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Bientôt ils laisseront leur place aux rois des fêtes de fin d'année : l'étoile de noël (le poissétia) et la rose de noël (l'hélébore)

L'étoile de noël : le poissétia est aussi concurrencé par la rose de noël, l'hellébore. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Enfin, si vous n'avez vraiment pas la main verte ou que très peu de temps devant vous. Adoptez une plante grasse comme l'Aloe Vera ou bien adoptez un terrarium. Ces "jardins de verre" nécessitent très peu d'entretien. Certains sont presque totalement autonomes et forme un écosystème qu'il suffit d'arroser une fois tous les trois ou quatre mois.

Très à la mode les terrariums ou jardins de verre sont peu exigeants. Idéal lorsque l'on a pas la main verte. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Une fois vos travaux terminés pensez au compostage pour les déchets verts ou à les amener en déchèterie. Attention, à partir de lundi il faudra prendre rendez-vous dans les déchèteries de l'Auxerrois ! Enfin, gardez vos pots et godets en plastique certains se recyclent. Il faut donc les mettre dans la poubelle jaune ou bien les ramener en magasin, Botanic, par exemple, expérimente leur recyclage pour créer de nouveaux pots et godets.