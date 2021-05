Et si le pont-canal de Briare, dans le Loiret, était élu monument préféré des Français ?

Depuis ce mardi 25 mai et jusqu'au 11 juin, vous pouvez élire le monument de Centre-Val-de-Loire qui représentera la région lors de la nouvelle saison de l'émission "Le monument préféré des Français" sur France 3.

Trois monuments en lice en Centre-Val de Loire

Vous devez choisir entre le pont-canal de Briare, dans le Loiret, le Domaine de George Sand à Nohant-Vic dans l'Indre et le château d'Azay-le-Rideau, en Indre-et-Loire. Vous pouvez voter sur le site de France Télévisions.

Le Pont-Canal de Briare © Radio France - Anne Oger

Le pont-canal de Briare est un pont qui enjambe le canal de Briare (entre Montargis et Briare), le plus ancien canal de France construit sous Henri IV. IL a été construit à la toute fin du dix-neuvième siècle, notamment par l'entreprise Eiffel : mesurant 662 mètres de long, c'est l'un des plus grands en France. Il est célèbre, également, pour son éclairage (avec 62 candélabres et quatre obélisques porte-lanternes).