Et si vous appreniez à nourrir les loups et les manchots ?

Les soigneurs du zoo des Sables-d'Olonne vous font découvrir leur métier ce samedi. Et ils vont casser quelques idées reçues : ça ne consiste pas seulement à donner à manger aux girafes et à caresser les gibbons.

C'est un métier qui fait rêver tous ceux qui aiment les animaux. Surtout depuis le succès de l'émission de télé "Une saison au zoo". Pour découvrir "en vrai", le métier de soigneur, c'est tout ce samedi au zoo des Sables-d'Olonne. Ils vont vous expliquer en quoi consiste leur métier, comment nourri les loups et les manchots, comment bien s'occuper des girafes et des gibbons... Et casser quelques idées reçues !

Au zoo des Sables-d'Olonne, ils sont huit soigneurs. Parmi eux, il y a Thomas. Il est arrivé il y a quatre ans. "On ne passe pas notre temps à caresser les animaux et à les papouiller, même si on aimerait !", explique le jeune homme. "On passe beaucoup de temps à faire de l'entretien, que ce soit de leurs enclos ou des bâtiments. C'est comme nous, les animaux aiment bien avoir un lieu de vie propre. On passe aussi beaucoup de temps à préparer la nourriture, ça prend une bonne partie de la journée. Et le reste du temps, on entretient les espaces verts, on fait du bricolage parce qu'il y a toujours quelque chose à réparer. Il faut être polyvalent, il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre".

Une formation pour adultes et de nombreux de stages

Et il faut être très préparé avant d'effectuer certaines tâches : "quand on rentre les fauves, quand on les nourrit, que ce soit les lions, les loups, les panthères, c'est très délicat. Un petit moment d'inattention peut avoir des conséquences graves". Alors Thomas a suivit une formation pour adultes et il a fait de nombreux stages avant de devenir soigneur.

Thomas adore son métier, très enrichissant : "c'est un métier qui évolue tous les jours, où on en apprend tous les jours". Un métier qui lui fait vivre des moments parfois difficiles, quand des animaux sont malades, mais aussi des moments magiques : "il n'y a rien de plus magique que de croiser le regard d'un loup ou d'assister à une naissance".

Et Thomas a toujours des histoires qui font rêver à raconter, comme celle là : "il y a deux ans, les flamants roses avaient eu des œufs, mais ils ne s'en occupaient pas, ils avaient abandonné les nids. Donc on a fait de l'élevage de bébés flamands et les petits nous suivaient parce qu'ils nous prenaient un peu pour leur maman ! C'était drôle".

Pour découvrir le métier de soigneur, c'est de 10h à 17h ce samedi au zoo des Sables-d'Olonne. C'est 16 euros l'entrée pour les adultes, 11 euros pour les enfants de 3 à 11 ans.