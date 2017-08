VIDÉO - Et si vous faisiez du sport sur votre lieu de travail ?

Concilier travail et sport, c'est possible : certaines entreprises aménagent des salles de sport et proposent des cours à leurs collaborateurs. C'est le cas à la MGEN de l'Hérault.

Bientôt peut-être ferez-vous du sport dans votre entreprise. C'est en tout cas le souhait d'un habitant de la région Occitanie sur trois, selon le résultat d'une enquête menée par le Baromètre Sport Santé.

Le sport en entreprise est déjà privilégié par certaines structures dans l'Hérault. À la MGEN (Mutuelle générale de l'Education nationale) les 250 collaborateurs peuvent bénéficier de séance de fitness. Ils sont ainsi 130 à se rendre toutes les semaines dans la salle de sport installée dans les bureaux.

Cyril Crayssac, responsable adjoint du centre de gestion, a mis en œuvre la salle de sport intégrée à l'entreprise. "S'engager dans la prévoyance, c'est une bonne chose, en faire c'est encore mieux ! On propose donc des séances de sport à nos collaborateurs car c'est bon pour la santé, mais la salle de sport est aussi un lieu de rencontre. L'intérêt c'est d'avoir la salle dans les locaux pour pouvoir concilier la vie professionnelle et le sport, les gens peuvent choisir leur séance"

