Et si vous logiez chez l'habitant durant le Printemps de Bourges ?

Ils sont une trentaine de particuliers environ chaque année à participer au dispositif " Nuit et Café " qui reprend après deux années de mise en sommeil à cause du Covid. Sylvie loue plusieurs chambres de sa maison, chaque année, et cela depuis 32 ans. Au début, Sylvie laissait carrément son petit appartement pour aller dormir chez des proches : " J'allais beaucoup aux concerts et je dormais sans doute moins qu'aujourd'hui ! " semble t-elle regretter. " Ici dans cette maison, on a loué jusqu'à quatre chambres. On réussissait à se tasser avec les enfants dans une chambre ! J'ai eu beaucoup de professionnels, notamment des programmateurs de salle qui viennent repérer des talents à Bourges. Ils prennent plusieurs nuit d'affilée. Il y a aussi des spectateurs qui viennent aux concerts. Généralement, ils prennent une nuit. C'est sympa. Cela permet de rencontrer des gens qu'on ne verrait pas en temps normal."

Sylvie propose des chambres chez elle, aux festivaliers depuis 32 ans. © Radio France - Michel Benoit

Cette année, Sylvie propose trois chambres : " Ce n'est pas un service hôtelier trois ou quatre étoiles. Je fais confiance et c'est à la bonne franquette. J'offre le petit déjeuner. En général, ils ne mangent pas beaucoup. On prévoit plein de choses à déguster mais les gens se lèvent tard et parfois ne déjeunent pas. On se retrouve parfois après sur le festival. "

Il faut partager la salle de bain avec d'autres. © Radio France - Michel Benoit

Maintenant, des habitués conservent l'adresse. Cela fait plusieurs années que des programmatrices de salles de Région Parisienne se retrouvent chez Sylvie : " Une année, elles s'y étaient prises trop tard pour réserver. Du coup, on s'est organisé comme on a pu, mais on a réussi à loger tout le monde." Pas besoin de clef pour rentrer, la porte reste toujours ouverte... et c'est un petit plus financier pour Sylvie : " C'est sûr, je ne vais cracher dessus. Cela permet de payer les concerts. Globalement, les gens sont assez sympas. De temps en temps, il y a un mal luné qui s'attendait sûrement à une autre prestation. C'est quand même assez rare de tomber sur quelqu'un qui ne comprend pas le concept. "

Chaque année, les logements sont identifiés par une affiche différente qui reprend celle du festival © Radio France - Michel Benoit

Les tarifs varient de 47 euros pour une chambre simple, 57 euros pour une chambre double, à 77 euros pour une chambre quadruple. Si vous êtes intéressés, que vous soyez bailleur ou festivalier, pour pouvez contacter la fédération des oeuvres laïques (02 48 48 05 19 ou 06 83 89 84 86)