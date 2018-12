Et si vous passiez le réveillon avec des inconnus ?

Douze personnes habitant l'agglomération d'Avignon et inscrites sur le site On Va Sortir s'apprêtent à réveillonner ensemble. Elles ne se connaissent pourtant pas encore.

Vedène, France

Pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre, ils seront 12 autour de la table, oui mais voilà ils ne se connaissent pas. Tous sont inscrits sur le site On Va Sortir, un réseau où chacun peut proposer une idée de sortie au reste de la communauté. L'idée du jour vient de Sylvie, une Vedènaise : alors qu'elle allait se retrouver seule pour le nouvel-an, elle a proposé à d'autres personnes dans le même cas de se joindre à elle.

Célibataires, déracinés, curieux...

Originaire de la région parisienne, Sylvie est arrivée dans le Vaucluse il y a environ cinq ans mais peine à se constituer un réseau d'amis : "C'est très difficile de se faire des relations. Si vous n'êtes pas du cru, les gens viennent chez vous mais ne vous reçoivent jamais". Elle a pu constater qu'elle n'était pas la seule dans ce cas mais parmi ses invités du 31 décembre, il y a aussi des personnes simplement désireuse de faire de nouvelles rencontres ou d'autres qui étaient invitées à des soirées trop éloignées de leur domicile à leur goût.

Partage et bonne ambiance

Les convives ont tous entre 45 et 75 ans. Et pour Sylvie, pas d'inquiétude : "peu importe si on n'a pas de choses en commun. On peut toujours rire, échanger, faire des jeux" sans oublier de danser et bien manger. Chacun amène quelque chose et tous partagent les frais. Un réveillon en toute simplicité.