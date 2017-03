Et voici le futur centre aquatique du Grand Dax !

En avril 2019, l'agglomération de Dax dans les Landes sera enfin doté d'un centre aquatique moderne de 815 mètres carré. Un projet de 15 millions d'euros.

On en parle depuis des décennies. Le centre aquatique du Grand Dax va voir le jour en avril 2019 sur le site de l'ancienne Sietam (une fonderie), près de la voie ferrée à Dax dans les Landes. Une friche industrielle de trois hectares va accueillir un nouveau lieu de loisir inédit pour les 57 000 habitants de l'agglomération. 160 000 utilisateurs sont attendus chaque année dans le futur centre qui va accompagner 4 500 élèves des vingt communes du Grand Dax.

à l'intérieur du centre aquatique - le Grand Dax

le grand bassin d'apprentissage - le Grand Dax

plusieurs bassins au lieu d'un seul olympique

A l'intérieur, un bassin de 250 mètres carré permet l'entraînement et la compétition. Un autre de 150 mètres carré est dédié à l'apprentissage. A l'extérieur un bassin nordique avec six lignes de natation promet d'être à l'abri du vent. Un espace ludique réjouit les enfants. Des vestiaires extérieurs permettent de doubler la capacité d'accueil, qui est en hiver, en salle, de 445 nageurs. Les deux grands bassins de nages ont des longueurs de 25 mètres. Hagetmau conserve donc l'exclusivité dans les Landes d'un bassin olympique de 50 mètres. Les collectivités préfèrent des bassins plus petits, moins onéreux, et capables d'accueillir plus de publics de tous les niveaux de nage.

le centre vu de nuit - le Grand Dax

Avec un toit végétalisé, un petit parc arboré à côté, le centre fait le pari de la Haute Qualité Environnementale.

nager dans de l'eau minérale et thermale

L'eau thermale de Dax jaillit à 60 degrés. Elle sera refroidie pour alimenter les bassins (1700 mètres cube d'eau minérale vont remplir les bassins). Et elle servira pour l'eau chaude et le chauffage de l'infrastructure. Ainsi on pourra nager dans de l'eau thermale minérale grâce à la ressource naturelle de Dax. Les papouilles ne sont pas oubliées avec un solarium et un espace détente. Pataugeoire et jeux d'éveils sont prévus pour les bambins. Le prix d'entrée n'est pas encore fixé. Il sera compris entre 1 euro 20 et 4 euros 50.

début des travaux en septembre

La première pierre sera posée en septembre. Et si tout va bien, le premier plouf aura lieu en avril 2019. Durant les travaux, des palissades transparentes permettront aux Landais d'observer l'avancée du chantier. Le projet architectural est l’œuvre d' Octant Architecture de Rouen, épaulé par un cabinet d'Aire sur l'Adour. Le projet est dévoilé et visible en 3 D sur le site du Grand Dax.