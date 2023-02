Les souvenirs au carnaval, c'est immédiat et c'est pour la vie. Depuis 150 ans, toutes les générations se mélangent au milieu des rues niçoises. Les carnavaliers au plus proche des chars, les Niçois de toujours et les touristes d'un jour, tous se mélangent et partagent un moment. Nous leur avons demandé : quel est votre meilleur souvenir du Carnaval de Nice ?

Les souvenirs des carnavaliers

Le Carnaval de Nice**,** c'est une grande histoire de famille. Annie Sidro par exemple, se présente comme une historienne des carnavals. Elle se rappelle : "Mon grand père construisait il y a 100 ans le char de Sa Majesté". Et forcément en famille, les souvenirs on se les partage, on les construit ensemble. Certaines fratries sont encore plus proches de l'organisation du carnaval : les carnavaliers. Ceux qui construisent les chars. Depuis 150 ans, ce sont eux qui créent des souvenirs. Et pour encore longtemps.Chez les Povigna , par exemple. On en est à la 4e et 5e génération, Pierre et sa fille Louane.

"Quand j'étais petite je montais sur le char du Roi, je voyais toute la place Masséna c'était incroyable", raconte Louane. Pendant plusieurs mois, ils s'affairent autour de la construction des chars, égéries du corso. Chaque année, chacun a son préféré. Pierre Povigna est encore marqué par la construction d'une tête de gorille. "Il fallait le plier au milieu de la Halle Spada".

Le gorille a souvent était présent dans les cortèges du Carnaval. © Maxppp - Cyril Dodergny

Le Carnaval a 150 ans, mais c'est encore reparti pour 150 ans !

Un mot peut résumer la population du Carnaval de Nice : famille. Qu'on soit niçois ou touristes, on vient tous ensemble, toutes générations confondues. Jeanne par exemple, Niçoise de toujours, elle est venue avec sa petite fille : "C'est important de perpétuer une tradition, de partager ça ensemble."

Pour rencontrer ces familles, un endroit les rassemble toutes : le village du carnaval. Entre les jeux anciens, les stands de maquillages ou de musique, les enfants ne savent plus où donner de la tête, pour le plus grand plaisir des parents.

Nicolas et Sarah sont de retour au carnaval après 10 ans d'absence. Depuis, la famille s'est agrandie : ils sont passés de trois à sept ! Et les souvenirs, ils en apportent plein avec les confettis et les déguisements. "Je pense que maintenant, ils vous nous demander de revenir", en rigole la mère.

Au Village du carnaval, les familles sont en nombre © Radio France - Jean-Baptiste Pierron

Des reportages, des chroniques réalisées en collaboration avec l'École Supérieure de Journalisme de Montpellier. Une équipe de 10 journalistes actuellement en formation est en immersion dans la rédaction de France Bleu Azur en février 2023 afin de couvrir le 150ème Carnaval de Nice. Encadrés par Benoit Califano et Joël Cuoq.

