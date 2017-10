Et vous, vous faites quoi pour Halloween cette année?

Ce 31 octobre, on fête Halloween! Une tradition celte qui a encore beaucoup de succès. Les enfants en profitent pour refaire leur stock de bonbons, et les plus grands en profitent pour se déguiser et se faire peur. Prévoyez les bonbons pour ne pas recevoir de malédiction!

Nous vous aurons prévenu : d'étranges créatures vont se promener dans les rues ce 31 octobre au soir... Lilian, 11 ans, sait déjà parfaitement à quoi il va ressembler : "le visage blanc pâle, des triangles rouge autour des yeux et des lèvres noires!" Rose, 6 ans, a déjà prévu son déguisement de sorcière. "J'adore Halloween: on se déguise et on se cache, et quand quelqu'un arrive, on leur fait peur!"

Des bonbons ou... des bonbons

Jenna, Nora et Lola, 9, 11 et 12 ans seront aussi de la partie. Les trois cousines seront déguisées en vampire : "c'est notre grand-mère qui prépare nos capes! On va se promener dans notre quartier et faire peur aux gens". Ce qu'elles préfèrent? "Les bonbons! Parce qu'on n'a pas le droit d'en manger normalement!"

Pour les magasins de déguisements, c'est Noël

Les motivations pour fêter Halloween chez les enfants sont donc quand même très "sucrées" ! Mais chez les plus grands, on continue aussi à fêter Halloween."C'est faire peur aux gens que je trouve amusant!" explique Emilie. Elle aussi sera déguisée en vampire. "On va se balader et essayer d'effrayer les plus grands!"

Dans les magasins de déguisement, Halloween reste une des plus grosses périodes de l'année © Radio France - Bastien Deceuninck

Dans les magasins de déguisements aussi, Halloween a toujours du succès. "C'est une grosse période qui se prépare longtemps à l'avance. On a un rayon entièrement dédié depuis le mois de septembre" explique Béatrice, vendeuse dans un magasin spécialisé dans la fête. Ce qui se vend le plus? "Le maquillage! On vend aussi des litres et des litres de faux sang, et pas mal de fausses cicatrices en latex! Tout ce qu'il faut pour vraiment faire peur!"

Escape Game ou Opéra spécial Halloween

Même sans être porté sur les déguisements ou les bonbons, il existe beaucoup de façons de fêter Halloween cette année dans la région. En voici quelques unes...

L' Opéra de Nancy propose un concert spécial Halloween. Toutes les places sont réservées mais il pourrait y avoir des désistements...

propose un concert spécial Halloween. Toutes les places sont réservées mais il pourrait y avoir des désistements... Le Fort Escape de Blénod-les-Toul organise un escape game géant, dans un (faux) asile psychiatrique de 13000 mètres carrés. Venez en équipe ou rejoignez un groupe sur place! (16 ans et plus)

organise un escape game géant, dans un (faux) asile psychiatrique de 13000 mètres carrés. Venez en équipe ou rejoignez un groupe sur place! (16 ans et plus) Un Escape Game aussi à l' Aqualun de Lunéville , où des sorcières et des monstres vous attendent dans la forêt du centre aquatique. Pour les plus jeunes, il y aura aussi des lectures de contes et des séances de maquillage.

, où des sorcières et des monstres vous attendent dans la forêt du centre aquatique. Pour les plus jeunes, il y aura aussi des lectures de contes et des séances de maquillage. Le Bureau Montagne de Gérardmer organise une chasse aux bonbons lors d'une petite randonnée. Deux départs sont prévus à 9h00 et 14h00

organise une chasse aux bonbons lors d'une petite randonnée. Deux départs sont prévus à 9h00 et 14h00 Rendez-vous à la patinoire d’Épinal pour une journée spéciale Halloween avec distribution de bonbons et entrée gratuite le soir pour les personnes déguisées

pour une journée spéciale Halloween avec distribution de bonbons et entrée gratuite le soir pour les personnes déguisées L'Atrium de Dombasle-sur-Meurthe vous invite pour un "aquaciné" : une séance de cinéma tout en profitant de fauteuils gonflables dans une eau à 31°C! Au programme, le film "Chair de Poule".