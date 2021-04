"On était contraint d'annuler les Eurockéennes" explique Jean-Paul Roland, le directeur du festival

La presqu'île du Malsaucy restera une nouvelle fois silencieuse en juillet. Ce vendredi 2 avril, les responsables du festival annoncent que les Eurockéennes de Belfort qui devaient avoir lieu du 1er au 4 juillet 2021 sont une nouvelle fois annulées en raison de la pandémie de coronavirus.Les spectateurs seront remboursés intégralement. En revanche, il reste encore un espoir que le concert de la tête d'affiche du festival, le groupe Muse, puisse avoir lieu. Après avoir sondé les festivaliers et sans soutien plus important de la part du gouvernement, les responsables ont préféré jeté l'éponge explique Jean-Paul Roland, le directeur du festival à France Bleu Belfort Montbéliard.

Trop de pertes financières

Ce que Jean-Paul Roland regrette d'abord, c'est la stratégie choisie par le gouvernement. Pour lui, ce dernier a envoyé un message qui ne laissait pas le choix : "Le secteur festivalier qui a un temps de préparation assez long demandait au ministère un fonds de garantie assurantiel. Concrètement, c'était le parachute pour monter dans l'avion (...) On a regardé l'épaisseur du matelas, c'était insuffisant"

Il faut dire qu'avec une jauge de festivaliers imposée à 5 000 spectateurs, le montant des pertes était de 700 000 euros. Un tiers seulement aurait été compensé par le ministère.

" Les festivaliers, sagement assis sur des gradins, c'était la limite pour nous de tenir ce festival"

Ce qui a aussi fait pencher la balance, c'est aussi l'avis des festivaliers. Les organisateurs des Eurockéennes avaient sondé les spectateurs et leur réponse avait été sans appel. Ils ont répondu majoritairement non à l'idée d'un festival assis sur des chaises.

"Ils ont répondu majoritairement non à tout ce qui touchait à l'esprit du festival, c'est l'esprit assis, pas de bar, pas de restauration. Et puis oui, en responsable citoyen sur le fait de porter le masque et de faire un test négatif 72 heures avant".

Muse : un petit espoir

Les organisateurs ont jusqu'ici vendu 40 000 billets. Ils seront automatiquement remboursés pour les trois jours de concert. Leur compte sera automatiquement crédité. En revanche, pour les 20 000 spectateurs qui ont acheté leur billet pour voir le groupe Muse, le 4 juillet il reste un espoir.

"Pour le concert du dimanche de Muse, nous sommes, encore en négociation, il semblerait que ça soit plutôt bien parti. Mais nous attendons vraiment la confirmation écrite du groupe. Et donc, à ce moment là, on demande simplement un peu de patience à ceux qui ont acheté leurs billets"

En 2020, le festival avait pu reporter les concerts des têtes d'affiche.

L'évènement accueille traditionnellement plus de 130 000 festivaliers sur quatre jours.