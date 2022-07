Etang de Saint-Estèphe en Dordogne : "L'eau est trop bonne" témoigne une enfant en vacances

La plage est encore calme en début d'après-midi. Renaud et sa petite famille arrivent directement de Brantôme et viennent pour la première fois à l'étang de Saint-Estèphe. "Je me suis dit, autant en profiter pour les premiers jours des vacances des enfants" confie cet ancien architecte.

Seaux, pelles et râteaux pour châteaux de sable

Renaud distribue à ses enfants, Oscar et Emma, et à sa nièce Amélia, tous les accessoires de plage qu'il a acheté la veille. Oscar et Amélia courent à l'étang pour essayer leur nouvelle planche. Amélia explique sa technique : "On va essayer de rentrer à pleine vitesse dans l'eau et de s'allonger sur les planches. Et après, on va tenter de se mettre debout dessus". Quelques essais sans grands résultats, mais ce n'est pas grave : "L'eau est trop bonne" s'exclame la collégienne.

Je vais faire un toboggan en sable pour les petits personnages

Les deux enfants ont trouvé une autre idée pour s'amuser. "Comme le sable est un peu remué, on essaie de faire des piquets, de s'amuser, de profiter et de se dépenser" raconte Amélia, le sourire aux lèvres. Sa cousine, Emma, a trouvé une autre occupation : les châteaux de sable. "Je vais faire un toboggan en sable pour les petits personnages" imagine la fillette de six ans.

Premières baignades à l'étang de Saint-Estèphe. Copier

Attention aux coups de soleil

Aliénor, surveillante de baignade depuis quatre ans à l'étang de Saint-Estèphe, observe les baigneurs depuis sa chaise haute. Avec ses collègues, elle a les vacanciers à l'œil. Tout l'été, ils surveillent la plage de 11h à 19h tous les jours. Avec cette chaleur, elle conseille de prendre ses précautions. "Eviter de baigner les enfants pendant le gros pic de chaleur à 15h, mais plutôt en fin de matinée à 11h. Ne pas oublier également de mettre de la crème pour se protéger du soleil" prévient-elle.

Depuis le début de la saison, l'étang de Saint-Estèphe accueille entre 200 et 300 baigneurs par jour. En plein été, ça peut monter parfois à 1500 personnes.