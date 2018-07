Etape du Tour : le Haut-Savoyard Victor Lafay remporte l'édition 2018

Par Sarah Gilmant, France Bleu Pays de Savoie

Le Haut-Savoyard Victor Lafay remporte l'édition 2018 de l'Etape du Tour entre Annecy et le Grand Bornand (Haute-Savoie). Le cycliste de 22 ans a parcouru les 169 kilomètres de la course en un peu plus de cinq heures et quinze minutes.