États généraux de la culture pour ré-enchanter les festivals d'Avignon

Avignon organise ses Etats Généraux de la Culture vendredi au Palais des Papes. La ville veut interroger tous les acteurs culturels sur l'après-crise sanitaire. En 2025, Avignon organisera une année d'effervescence culturelle ( Avignon Terre de Culture ) pour célébrer les 25 ans d'Avignon capitale européenne de la Culture et les 30 ans de l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco.

Ré-enchanter les festivals avec de la création

Comédiens, artistes, directeurs de théâtres ou de lieux culturels à Avignon ou ailleurs en France sont au Palais des Papes toute la journée. À la table ronde : "ré-enchanter les festivals à Avignon", il y aura évidemment le nouveau directeur du In, Tiago Rodrigues, mais aussi des directeurs directrices de théâtres du Off.

La comédienne, metteuse en scène et directrice du théâtre Transversal à Avignon Laetitia Mazzoleni propose de réenchanter Avignon avec les fondamentaux du festival : l'humain et de l'art. "Je ne sais pas s'il faut remettre des paillettes dans les festivals" explique Laetitia Mazzoleni. "Il faut revenir aux fondamentaux : présenter de la création. On a petit à petit dévié - mais c'est peut-être le reflet de notre société - vers quelque chose de déshumanisé.

Remettre l'humain au cœur des enjeux des festivals, c'est plutôt pas mal. Là où ça me pose problème, c'est quand on place ce festival sous le terme de marché du spectacle vivant. Oui, il y a des spectacles qui se vendent à Avignon, mais ça n'en fait pas un marché. Non, nous ne sommes pas un marché, nous sommes un festival. Ré-enchanter, ce n'est pas juste quelque chose de magique, c'est remettre l'humain et l'art au centre des festivals".

Créer un festival de film de théâtre à Avignon

Une table ronde travaillera sur le concept "faire culture ensemble" pour impliquer tout le territoire, penser aux quartiers au-delà des remparts et pas que pendant le Festival. Un atelier cherchera aussi les grands évènements à imaginer pour 2025, l'année apothéose de Terre de Culture .

L'ex-président du festival Off, toujours directeur du théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné à Avignon, Greg Germain suggère de marier théâtre et numérique : "pourquoi ne pas faire un festival de films de théâtre ? Depuis 30 ans, toutes les grandes mises en scène de la cour d'honneur ont été filmées. Pourquoi il n'y a pas de films de théâtre dans cette ville ? On peut en créer un avec l'aide d'une télévision et le parrainage des grands acteurs qui se sont succédés comme Isabelle Huppert ou Pierre Arditi."

Sculptures à installer dans les quartiers

Greg Germain suggère aussi de "dépasser les frontières des remparts d'Avignon". Le directeur du théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné propose d'installer des sculptures : "est-ce que les habitants savent l'histoire de leur quartier ? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une sculpture qui ressemblerait à ce quartier et rassemblerait les habitants ? Il faut mettre l'imagination au pouvoir".

Avignon prépare aussi un festival Tous Artistes pour l'an prochain avec toutes les pratiques amateurs des Avignonnais. En 2025, un nouveau musée sera créé dans un hôtel particulier pour accueillir les 500 œuvres de la collection de l'artiste peintre Avignonnais Yvon Taillandier .