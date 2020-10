Etats généraux des festivals à Avignon : Roselyne Bachelot fait le point sur les mesures financières

Avant d'ouvrir les états généraux des festivals à Avignon ce vendredi, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a fait le point sur un certains nombre de mesures financières pour ce secteur très touché par la crise sanitaire. Les états généraux se tiennent sur deux jours dans la cité des Papes et partout en France.

Le fonds des festivals abondé de cinq millions d'euros

Roselyne Bachelot a d'abord évoqué le fonds des festivals doté de 10 millions d'euros : "Je l'ai abondé de cinq millions d’euros supplémentaires pour début 2021. On rajoutera ensuite en fonction de l'évolution de la situation." La ministre de la Culture a rappelé que l'activité partielle était maintenue à 100% pour le secteur culturel.

Dans le cadre des fonds de solidarité, la subvention qu'il est possible de toucher a été augmentée. Elle était de 1.500 euros par mois, elle passe à 10.000 euros. Pour ce qui est des prêts garantis par l'Etat, "il y a la possibilité de les prolonger pendant six ans avec des taux qui se situeront entre 0 et 0,5%". L'Etat prendra donc en charge une partie de ces intérêts.

Une aide à la billetterie pour compenser les effets de jauge

Roselyne Bachelot a aussi détaillé le système de fond d'aide à la billetterie, doté de 100 millions d'euros. "Il permet de compenser les effets de jauge et d'atteindre le seuil de rentabilité". Les théâtres et les salles de spectacles sont en effet limités pour accueillir le public en respectant les mesures barrières. Ils ne peuvent souvent accueillir que la moitié de leur capacité.

La ministre de la Culture a aussi annoncé un moratoire sur la circulaire qui impose aux festivals de prendre en charge les mesures de sécurité. Cela veut dire que l'Etat assumera financièrement la sécurité des festivals. Ce moratoire est en vigueur jusqu'au 31 décembre.

Le deuxième volet des états généraux se tiendra au Printemps de Bourges

Pour ce qui est du deuxième volet de ces états généraux des festivals, Roselyne Bachelot a annoncé qu'il serait organisé en avril prochain lors du Printemps de Bourges. "Je croise les doigts pour que ce rendez-vous puisse se tenir, mais le rendez-vous est déjà pris, pour que nous puissions faire ce qu'il y a à faire pour aider les festivals".

Avant cela, la ministre de la Culture a annoncé qu'elle réunirait le conseil des territoires pour la culture à la fin du mois pour poursuivre les échanges engagés pendant ces deux jours à Avignon. Il est composé des élus locaux, les représentants des grandes collectivités territoriales et les organisations professionnelles.