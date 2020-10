États Généraux des festivals : en Mayenne les organisateurs regardent 2021 avec prudence

À l'association Pok Pok, organisatrice du festival des 3 Éléphants à Laval, tout le monde planche déjà sur l'édition de l'année prochaine explique le directeur Yann Bieuzent. "On est bien obligé de commencer à travailler sur différents scénarios. On a déjà des artistes qui sont signés pour la prochaine édition. La vie ne peut pas s'arrêter qu'à cette épidémie, il faut garder le moral" affirme-t-il. En avril, l'édition 2020 des Trois Éléphants avait dû être annulée, privant ses spectateurs et ses 400 bénévoles des 37 concerts à Laval et de ses représentations d'arts de la rue.

Pour Jean-François Bodinier, du festival de musiques actuelles Les Mouillotins, à Saint-Poix, il est urgent que le ministère de la Culture fixe des règles d'organisation d’événements sans qu'elles ne changent. Régler, par exemple, la question de la jauge de spectateurs autorisés. "Notre festival a lieu au mois de juin, et donc on y travaille dès septembre. Qui dit travail dit budget prévisionnel. Nous avons des demandes de subventions à déjà réaliser auprès de certains partenaires institutionnels" développe Jean-François Bodinier. La situation du festival Les Mouillotins est encore plus particulière, car il a souffert ses dernières années. À cause de la météo notamment en 2018 et des orages menaçants.

Pour ses États Généraux avec Roselyne Bachelot, les représentants des festival doivent obtenir des garanties de la part du gouvernement estime Benoit Desnos, membre-fondateur des Bouts de Ficelles à Daon. "Je pense que l'État devra surtout être le relais des collectivités territoriales, parce que beaucoup de manifestations sont majoritairement financées par les collectivités territoriales. Sauf que certains ont certainement à répondre déjà à des investissements supplémentaires en terme de santé ou de cohésion sociale". Et donc le risque, c'est que la culture soit la grande oubliée de la prochaine année.