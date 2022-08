Été : les musées niçois ont du succès

Un été à la plage, et au musée à Nice ! Les musées municipaux connaissent une fréquentation presque historique.

Elle bondit d'environ 40 % par rapport à l'année dernière. Le reprise post-covid est donc bien engagée mais le retour en masse des touristes sur la Côte d'Azur n'est pas la seule explication.

Une programmation éclectique

Les expositions organisées dans le cadre de la Biennale des arts de Nice ont attiré les Niçois et les touristes. "Le public est là, le public est nombreux et le public est satisfait", constate Jean-Jacques Aillagon, le commissaire général de la Biennale des arts de Nice 2022.

Les musées niçois ont vraiment trouvé leur place dans le paysage culturel de la Côte d'Azur -Jean-Jacques Aillagon

Par exemple, avec "Nice, reine des fleurs" le Musée Masséna enregistre une augmentation de sa fréquentation de 62 % au mois de juillet par rapport à l'an passé à la même époque. Le musée Matisse a même battu son record de fréquentation journalière avec 1719 visiteurs grâce à l'exposition "Hockney – Matisse. Un paradis retrouvé" et plus de 65 000 visiteurs sont venus la voir. "On devrait atteindre voir battre le record de l'exposition de 2018 Matisse et Picasso", affirme Claudine Grammont, la directrice du musée qui précise que la capacité maximale du musée est presque atteinte.

Une quête de fraicheur

A cette quête de culture s'ajoute aussi une quête de fraicheur. Les touristes désireux de découvrir Nice ont apprécié de le faire dans des espaces climatisés. Les musées étaient donc le lieu idéal. "Normalement on a des pics de fréquentation quand il pleut. Cet été il a fait très chaud et je pense qu'il y a des personnes qui sont venus au musée pour se mettre au frais. Ça fait partie du confort de la visite. Mais il y avait quand même une autre volonté derrière, parce qu'il fallait quand même monter à Cimiez et faire la queue", explique Claudine Grammont.