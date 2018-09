Paris, France

Paris-Plages 2018, c'est maintenant terminé. Le soleil était au rendez-vous dimanche pour clôturer cette 17e édition. Près de 305.000 visiteurs sont venus tout au long de l'été soit une hausse d'environ 6,5% par rapport à l'an dernier, un été record. Ces bons chiffres s'expliquent en partie par la canicule.

Les Parisiens recherchaient de la fraîcheur et ils sont venus la trouver sur les berges de Seine. Ils avaient à leur disposition 450 parasols pour se protéger du soleil. L'installation qui a connu le plus de succès est le Jardin des Brumes avec sa dizaine de brumisateurs. Deux ont été rajoutés en dernière minute sur les quais à cause de la vague de chaleur, précise le régisseur général.

Mais si la fréquentation est en hausse, cela est aussi dû au retour d'une activité très populaire : les babyfoots ! Selon la mairie de Paris, 20.000 personnes y ont joué sous le pont Notre-Dame.

100.000 visiteurs ont préféré piquer une tête dans le bassin de la Villette. La mairie pense atteindre la barre des 110.000 visiteurs d'ici la fermeture du bassin dimanche 9 septembre. C'était "un très grand cru de Paris-Plages", se réjouit l