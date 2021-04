Etienne Daho en tournage pour un clip à Rennes et Saint-Malo

Etienne Daho est de retour à Rennes, la ville qui l'a vue grandir. Ce lundi 5 avril, le chanteur a participé au tournage du prochain clip du groupe Marquis "Je n'écrirai plus si souvent" en compagnie de son ami chanteur et musicien Franck Darcel.

Tournage au 27e étage des Horizons

Sous la direction du réalisateur Romain Winkler, le tournage a débuté en fin de journée pour se terminer dans la nuit. "Nous nous sommes retrouvés au 27e étage d'une des deux tours des Horizons et l'émotion était assez présente," confie Franck Darcel. "Ça faisait au moins trente ans qu'on n'était pas retourné là-bas ni l'un ni l'autre et ça nous a rappelé quelques souvenirs de fêtes étudiantes," sourit le musicien.

Pour les besoins du tournage, l'équipe a investi l'appartement d'un habitant. "Une annonce avait été déposée dans le hall de l'immeuble et c'est un certain Patrick qui a bien voulu nous accueillir," poursuit Franck Darcel. "Etienne a été filmé en plongée au-dessus de la ville et quand il a chanté il y a eu une certaine émotion c'est vrai. Voir ces lumières, la ville déserte à cause du couvre-feu c'était assez impressionnant. On s'est dit qu'on était bien chez nous."

C'est une forme de retrouvailles.

La chanson "Je n'écrirai plus si souvent" tirée de l'album "Aurora" est un hommage à Philippe Pascal, chanteur du groupe Marquis de Sade décédé en septembre 2019, elle a donc une résonance toute particulière pour Etienne Daho et les membres du groupe. "C'est une forme de retrouvailles avec nous qui avons enregistré son premier album."

Le tournage du clip, qui doit sortir à la mi-avril, s'est poursuivi ce mardi 6 avril à Saint-Malo dans un hôtel de la promenade du Sillon. Des images ont aussi été tournées dans la cité corsaire et dans la capitale bretonne. "Ce sont des lieux qui font partie de l'univers qui nous a permis de créer ce qu'on a fait avec Etienne et avec Marquis de Sade dans les années 80. Philippe était aussi très attaché à Saint-Malo, rien n'est dû au hasard," raconte le chanteur de Marquis qui, pour la première fois de sa vie, tourne un clip entouré d'une équipe de production. "A l'époque de Marquis de Sade ce n'était pas très à la mode."