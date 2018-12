Etienne Daho fait son grand retour à Rennes ce vendredi soir

Rennes, France

Etienne Daho n'est pas né à Rennes mais à Oran en Algérie. Il a à peine huit ans quand il arrive dans la capitale bretonne, en 1964, avec son oncle; sa mère et ses deux sœurs le rejoignent. Et c'est à Rennes, au milieu des années 70, alors qu'il est encore adolescent que tout commence pour lui, son amour pour la musique... de Serge Gainsbourg au Velvet Underground, les premiers concerts et la naissance du festival des Trans Musicales.

Dans la capitale bretonne, l'artiste se forge de solides amitiés, Franck Darcel l'un des chanteurs du groupe de rock "Marquis de Sade", qui produira aussi l'album "la Notte, la notte", Hervé Bordier ou Jean-Louis Brossard, deux des cofondateurs des Trans Musicales. Sa carrière explose au début des années 80 et, monté à Paris, il devient la figure de proue de la pop française. L'année dernière, Etienne Daho était à Rennes pour le retour sur scène du groupe "Marquis de Sade".

Un groupe rennais mythique en première partie

Le groupe "Les Nus" assure ce vendredi soir la première partie de Daho, une formation créée à Rennes au début des années 80 et qui s'est reconstituée en 2013. Le concert d'Etienne Daho est complet.