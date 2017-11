Etienne Daho sera la tête d'affiche du festival Bebop 2018

Alors que l'édition 2017 du festival Bebop s'ouvre ce soir au Mans, les organisateurs confirment la venue du prince français de la pop en 2018. Ce sera le 7 novembre au Palais des Congrès. Et les places sont même déjà en vente.

Afin de ne pas semer la confusion, Bebop souhaitait attendre un peu pour l'annoncer... Mais c'est finalement l'artiste lui-même qui l'a dévoilé en publiant toutes les dates de sa tournée 2018. Etienne Daho, le petit prince français de la pop se produira au Palais des congrès du Mans le 7 novembre 2018, dans le cadre du festival. Les places sont même déjà en vente.

Ça fait très longtemps que le chanteur s'est produit au Mans et même en Sarthe. Programmé à Sablé en mai 2014, il n'était jamais venu suite à l'annulation d'une quarantaine de ses concerts. "On est super content, se réjouit Bruno Le Roy, le programmateur du festival, on a pu s'allier à deux autres festivals pour l'avoir dans la région. On ne fait jamais ça habituellement mais là, c'était une super occasion." Le chanteur se produira donc d'abord au Mans le 7 novembre, avant d'enchaîner sur Les indisciplinés à Lorient le 9, puis Les Rendez-vous soniques à St-Lô le 10.

Âgé de 61 ans, Etienne Daho sort ce vendredi son 11e album studio, intitulé Blitz, qu'il défendra sur scène dans toute la France d'octobre à décembre 2018. Le premier single de cet album, "Les Flocons d'été", a été publié l'été dernier :