Ex capitaine sochalien et soldat : Etienne Mattler au coeur d'une exposition itinérante

Michaël Verry et Manon Pasteur de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Territoire de Belfort exposent deux photos d'archives qui feront partie de l'exposition Mattler

Belfort, France

Alors que les footballeurs de l'ASM Belfort vivent une incroyable aventure en coupe de France avec un quart de finale à venir contre Rennes, il faut se souvenir qu'un illustre Belfortain a soulevé ce trophée en 1937 avec Sochaux : Etienne Mattler, capitaine et plus grand joueur de l'histoire du FCSM. Double champion de France avec les jaune et bleu, il a participé aux trois premières coupes du monde de l'histoire avec l'Equipe de France.

Mattler, l'homme engagé

Décédé en 1986 à l'âge de 80 ans, Etienne Mattler n'a pas seulement été un joueur de football exemplaire. Il fut un meneur d'hommes sur le terrain et sur le front. Ces valeurs de patriotisme et de résistance seront au cœur de cette exposition. " C'était un dur au mal. Il s'est essayé au football presque par hasard. Il a traversé toute les périodes jusqu'à la guerre 1939-1945. Il combat en 1940. Sa bravoure lui vaut d'être cité et de recevoir la Croix de Guerre. En 1942, il s'engage rapidement dans la Résistance ou il ne fait pas que distribuer des tracts. Il est arrêté par la Gestapo, emprisonné à la caserne Friederich ou il passe deux mois et dix sept jours. Finalement, il est libéré faute de preuves et d'aveux. Puis il rentre dans Belfort en libérateur en 1944 . Aux Archives départementales, on a récupéré ses états de service ou il est décrit de la même manière qu'en tant que capitaine de l'équipe de foot : un meneur d'hommes enthousiaste et communicatif. C'est ce trait de caractère qu'on veut mettre en avant ", explique Michaël Verry, directeur de l’ONACVG, Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Territoire de Belfort.

Une cinquantaine de documents d'archives déjà rassemblée

Une cinquantaine de documents d'archives a déjà été récupérée notamment grâce aux deux filles d'Etienne Mattler, associées à ce projet.

Debout au centre, le capitaine du FCSM Etienne Mattler pose avec avec ses coéquipiers devant la coupe de France gagnée en 1937 © Radio France - Nicolas Wilhelm

" On a déjà récupéré essentiellement des photos, des archives que nos partenaires nous ont transmis par nos partenaires : le FC Sochaux, la Fédération Française de Football, le Journal l'Equipe ou encore les Archives départementales et de la ville de Belfort. Les personnes peuvent aussi avoir des maillots, des posters dédicacés par Etienne Mattler, des images Paninis. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses", indique Manon Pasteur en charge de l'exposition à l'ONACVG. Parmi les documents récoltés, il y a la photo d'Etienne Mattler lors de l'inauguration du stade qui porte son nom dans la cité du Lion. L'endroit ou s'entraîne aujourd'hui ....l'ASM Belfort.

Le portrait Etienne Mattler avait été choisi pour fêter le 90e anniversaire du FC Sochaux Montbéliard © Maxppp - Lionel Vadam

Depuis 2018, le portrait du joueur trône également sur le stade Bonal. Il avait été choisi comme emblème pour fêter le 90e anniversaire du FC Sochaux Montbéliard.

Un appel pour enrichir l'exposition

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Territoire de Belfort lance donc un appel pour rassembler un maximum de documents sur cette homme qui a marqué son époque. Si vous possédez des documents relatifs à la vie du footballeur et résistant Etienne Mattler. Vous pouvez contacter l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Contacts

Par mail : dir.sd90@onacvg.fr

Par téléphone : 03.84.22.21.41

Par courrier : ONACVG 8, rue du peintre Heim 90000 BELFORT

L'exposition consacrée à Etienne Mattler devrait démarrer avant l'été. Elle sera itinérante. Vous pourrez d'abord la voir en Préfecture de Belfort.