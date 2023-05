Etonnants voyageurs à Saint-Malo "pour faire société ensemble" autour des livres pour le président du festival

C'est la 33ᵉ édition du Festival des Etonnants Voyageurs à Saint-Malo ce week-end. 150 auteurs, cinéastes, photographes et artistes sont invités pour des rencontres, des lectures, des expos sur le thème de "Ce qui nous lie". On en parle avec le président d'Etonnants Voyageurs, Jean-Michel Le Boulanger invité de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique : Alors que signifie ce thème? Il y a un jeu de mots avec le verbe lire aussi?

Jean-Michel Le Boulanger : Oui, bien sûr, mais au-delà, ce sont évidemment les liens qu'il nous faut savoir tisser. On est dans une société de plus en plus émiettée, divisée, séparée, avec beaucoup d'ostracisme, de fermeture, de crispation. Et un festival, c'est une fête. Et on veut rappeler au cours de cette fête, avec des écrivains, avec des auteurs, avec des artistes, que les liens, c'est quand même important. Faire société ensemble, faire humanité ensemble, nos liens avec le vivant, nos liens avec la terre. On est des Terriens aussi. Bref, c'est tous les liens qui nous lient, pour reprendre ce verbe du titre, avec les ailleurs, les lointains, les autres et tous ceux qui construisent cette terre qui est la nôtre, avec l'idée qu'évidemment nous n'en avons pas d'autres.

Mais la lecture, c'est un acte plutôt solitaire ?

Oui, vous avez raison, c'est un voyage immobile, mais la lecture participe d'émotions collectives. Parce qu'on rencontre des écrivains, parce qu'on participe à des tables rondes, parce qu'on regarde des films. Et tout cela est fait dans des salles qui, en règle générale, sont bien remplies. La relation est au cœur du projet du festival Etonnants Voyageurs depuis l'origine, depuis 1990. Et effectivement, vous avez raison. On espère qu'au lendemain d'un festival et de très nombreuses rencontres comme celles-là, les gens repartiront avec des envies de lire chez eux, là où ils sont.

Lors du festival sera diffusé en avant-première le film "Algues vertes", qui est tiré d'une bande dessinée d'Inès Léraud. Il y a de plus en plus de bandes dessinées enquêtes. C'est un nouveau genre qui a toute sa place à Etonnants Voyageurs ?

Oui, bien sûr, mais évidemment. Etonnants Voyageurs, c'est un festival qui est un festival du livre. Ça, on le sait, c'est aussi un festival de l'image animée, du cinéma. Nous présentons 50 films, dont quelques avant-premières, dont Les algues vertes. Et puis Etonnants Voyageurs, c'est aussi un festival, si je puis dire, de l'image fixe. Nous avons de magnifiques expositions de dessinateurs ou d'illustrateurs, et j'en cite un, en l'occurrence, parce qu'il a marqué l'histoire de la BD en France et en Bretagne, c'est François Bourgeon. Nous aurons une magnifique exposition avec des originaux des Passagers du vent, cette série qui a été extrêmement populaire et qui reste extrêmement populaire. Donc Etonnants Voyageurs, c'est tout ça. Ce sont des formes multiples de créations artistiques qui, je l'espère, vont faire écho dans l'esprit de tous nos visiteurs tout au long du week-end.

Parmi les auteurs, Laurent Gaudé cette année, parrain, ami fidèle du festival Etonnants Voyageurs qui vient présenter son dernier livre, Chien 51. Pourquoi particulièrement cet auteur ?

Parce que tout simplement, Laurent Gaudé est un ami du festival. Laurent Gaudé, c'est aussi quelqu'un de très grand talent qui a eu, il y a longtemps maintenant le prix Goncourt et qui a une œuvre assez forte, considérable. Et on voulait initier quelque chose de nouveau et créer une espèce de fil rouge. Un bout de chemin avec lui. Laurent Gaudé a eu carte blanche pour imaginer plusieurs tables rondes. C'était quelque chose de nouveau pour le festival. Nous allons reprendre ça l'année prochaine. Nous aurons un bout de chemin avec un grand écrivain qui participera à la programmation même du festival, tout comme nous continuerons l'an prochain à avoir un pays invité d'honneur. C'est l'Irlande cette année et l'année prochaine bien évidemment, il y aura un autre pays, une autre littérature qui sera notre invitée d'honneur très rapidement.

Un effort encore particulier est fait pour attirer les moins de 18 ans. On dit qu'ils ne lisent plus ces jeunes. C'est vrai ou c'est un faux procès pour vous ?

Eh bien écoutez, je ne sais pas. En tout état de cause, ce qui est certain, c'est qu'hier, il y avait la journée des collégiens. Et quand vous voyez 1000 collégiens euphoriques devant des écrivains, dans une salle bondée qui trépignent, qui crient, qui rigolent, ça fait quand même sacrément plaisir. Aujourd'hui, c'est la journée des lycéens. Ils seront 1000 dans le grand auditorium et je pense que ce sera la même ambiance. Donc rien n'est perdu. Par contre, nous, le grand festival, comme beaucoup d'autres, nous avons tous une responsabilité, celle de créer le lien. On revient au lien entre les jeunesses de ce pays et les livres, les imaginaires, les BD, les films, et nous continuerons à le faire.