Être guide-batelier dans le marais poitevin, ça s'apprend

Alors que la saison redémarre dans le marais poitevin, les futurs guides-bateliers sont en train d'être formés. Exemple à l'embarcadère Cardinaud, aux portes de Coulon.

Il faut apprendre à ne pas "goûter les berges", autrement dit ne pas toucher le bord. Et ce n'est pas forcément évident. Surtout quand on est sur un bateau de 250 kilos à vide et pouvant accueillir dix personnes. "En fonction de comment ils vont ramer, le bateau va partir à droite ou à gauche. Le faire aller droit est ce qu'il y a de plus difficile", explique Pascal, guide-batelier à l'embarcadère Cardinaud. Il ne faut pas non plus se louper dans les manœuvres comme les virages.

Léo, 23 ans, reconnaît qu'au début ce n'est vraiment pas évident : "Il faut être motivé car physiquement, c'est plus dur qu'on ne le pense, au niveau de la technique aussi". Ce jeune niortais est en tout cas emballé par ce travail saisonnier. Lui qui a connu l'usine, "c'est un peu plus sympathique".

"Le batelier n'est pas là que pour ramer, il est là pour faire mieux comprendre l'organisation du paysage si traditionnel du marais poitevin", Manuel Mercier, patron des embarcadères Cardinaud et Prada

Pour Martin, 16 ans, ce n'est pas maîtriser la barque qui est compliqué mais plutôt l'autre aspect du métier de guide-batelier, à savoir expliquer les richesses du marais poitevin aux visiteurs. Les animaux, les plantes, "forcément on confond quelques espèces", raconte le garçon, pas vraiment inquiet : "avec l'expérience, ça va le faire".

Les futurs guides passent un test théorique. Et doivent aussi réussir une balade de validation, avant de pouvoir partir seul avec des passagers.

Sur la soixantaine de guides-bâteliers des embarcadères Cardinaud et Prada, une trentaine sera formée pour cette nouvelle saison. Pas toujours facile de recruter car les candidats doivent avoir de la disponibilité, samedi, dimanche et jours fériés.