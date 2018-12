Étretat : un dîner gastronomique au profit des Restos du Cœur

Étretat, France

Mardi 4 décembre, le restaurant du Domaine Saint-Clair le Donjon à Étretat accueille un dîner pas comme les autres. Sept chefs normands ont composé et vont réaliser bénévolement un menu gastronomique, à 100 euros, l'intégralité de la recette sera reversée aux Restos du Coeur. La Normandie n’est pas la seule région de France à participer à ce dîner solidaire, 12 repas sont organisés simultanément en France. L'année dernière, grâce à ces repas 470.000 euros ont été reversés.

Beaucoup de gens sont dans le besoin, c'est important de se bouger pour eux" Gabin Bouguet

Cette année, c'est donc à Étretat que le dîner va avoir lieu. C'est au Domaine Saint-Clair le Donjon avec une vue imprenable sur la baie d'Etretat et ses falaises que Gabin Bouguet, jeune chef très motivé accueillera mardi, les six autres chefs, et les 120 convives : "c'est notre participation, notre contribution, il y a beaucoup de gens dans le besoin et c'est important de se bouger pour eux."

Gabin Bouguet, le chef du restaurant du domaine Saint-Clair le Donjon à Etretat. © Radio France - Olivia Chandioux

Cette envie de se bouger pour les Restos du Coeurs, Jean-Luc Tartarin, chef doublement étoilé du Havre, la partage aussi : "réunir des talents normands au service de la solidarité, ça ne peut que toucher. C'est super important d'y participer." Pour 100 euros les convives vont avoir droit à un vrai menu gastronomique. Jean-Luc Tartarin, est en charge du dessert : "dans le menu on met à l'honneur à la fois les produits normands et la manière de les cuisiner."

Le menu :

Amuse-bouches

Tartare de veau, huîtres de Cancale et épinards

La Saint-Jacques de Fécamp marinée aux agrumes, butternut, citron caviar

Maquereau à la flamme, écrasé de topinambour

Suprême de volaille fermière, farce fine gésiers confits et Pont-l'Evêque, lait au bacon

Chocolat grand cru et café havrais

Mignardises