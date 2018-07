Belfort, France

Pour marquer le coup de cette 30ème édition des Eurockéennes de Belfort qui débute ce jeudi, la Patrouille de France va offrir un spectacle aérien coloré au public du Malsaucy ce jeudi pour ouvrir le festival.

Un vol Chambéry-Salon de Provence

Ce jeudi, les alphajets décolleront de Chambéry en début de soirée direction le site du Malsaucy. La Patrouille de France va profiter d'une journée d'entraînement dans le ciel de Grenoble pour faire un crochet par les Eurockéennes avant de regagner son camp de base de Salon de Provence. Les alphajets effectueront deux passages au dessus du festival.

Le public des Eurockéennes prêt à vibrer au passage de la Patrouille de France © Maxppp - Alexandre Marini

C'est Jean-Paul Roland qui a eu l'idée de faire passer la patrouille au dessus des Eurocks. " Ils vont passer du Salbert jusqu'à la grande scène et ils feront une boucle. Il y aura deux passages donc il faudra être là à l'heure ou sinon s'arrêter car cela va très vite. On est très fier : la Patrouille de France c'est le Top Gun de la notoriété" s'enthousiasme le directeur des Eurockéennes.

Un survol programmé à 19h15

Les huit alphajets vont pointer le bout de leur fuselage vers 19h15 et doivent effectuer deux passages. " Moi, je donne toujours un créneau large de plus ou moins dix minutes aux organisateurs, c'est à dire de 19h05 à 19h25. Mais les pilotes essaieront de respecter 19h15. L'objectif, c'est de dessiner le drapeau bleu blanc rouge au dessus des Eurockéennes pour que le public soit fier de sa patrouille" explique le commandant Renaud Quirin, chef opération des équipes de présentation de l'Armée de l'air qui comprend la Patrouille de France et l'équipe de voltige de l'Armée de l'air.

Une météo déterminante

Les conditions météo du jour et le pétrole restant dans les avions vont déterminer la possibilité d'effectuer les deux passages au dessus du Malsaucy. " Il nous faut trois cents mètres pour pouvoir passer. Nous sommes dans une région un peu montagneuse donc il faut un plafond et une visibilité minimum pour pouvoir passer en toute sécurité au dessus du festival" explique le commandant Renaud Quirin.

Des pilotes fans de pop rock et des Eurockéennes

Les pilotes de la Patrouille de France sont aussi des fans de pop rock. Certains sont même déjà venus au Eurockéennes. Cette fois, c'est dans le ciel qu'ils vont faire leur festival.

Opération séduction de l'Armée de l'air

La Patrouille de France est régulièrement associée aux grands événements comme les festivals et autres grandes manifestations. " Ca a du sens d'être présent au dessus des Eurockéennes car c'est un public jeune qui a peut-être des vocations à s'engager pour défendre les valeurs de la France et la liberté auprés des Armées. C'est aussi pour nous une manière de passer un message de recrutement : l'Armée recrute et il y a de multiples métiers qui peuvent intéresser les jeunes d'aujourd'hui" ajoute le commandant Renaud Quirin.

Après son passage dans le ciel des Eurockéennes, la Patrouille de France sera de retour dans la région le 29 septembre pour un meeting à Besançon.