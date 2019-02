Eurockéennes 2019 : le rappeur Nekfeu en concert le 5 juillet

Belfort, France

"Le jeune prodige du rap hexagonal, Nekfeu rejoint la programmation des eurockéennes, le vendredi 5 juillet 2019, pour un tout nouveau show brûlant..." annonce le festival sur son compte Instagram ce vendredi. Le rappeur français Nekfeu, figure majeure du collectif parisien 1995, s'est fait connaître en 2015 avec la sortie de son premier album solo, Feu, qui a connu un vrai succès.

Le musicien et acteur en herbe est de nouveau prêt à affoler les charts…"

"Il faut croire que le destin de Ken Samaras était écrit dans son surnom d’ado. Déjà érigé en mascotte au collège – le “Fennec” (d’Algérie), qui deviendra “Nekfeu” en verlan –, par ses potes Mekra et Framal, le jeune rappeur ne tarde pas à fonder avec eux son premier groupe, S-Crew. Fin des années 2000, l’artiste se lance dans une nouvelle formation, 1995, ainsi que dans le collectif L’Entourage, avec lequel il se fait connaître en participant aux duels a capella Rap Contenders. Après avoir connu la gloire à travers tous ses projets – du primé “Paris Sud Minute” de 1995 au disque de diamant “Feu”, son premier album solo sorti en 2015 -, le musicien et acteur en herbe est de nouveau prêt à affoler les charts… et la scène des Eurocks, 3 ans après son dernier passage !" (source : site internet des Eurockéennes).