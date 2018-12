Eurockéennes 2019 : les premiers noms dévoilés

Belfort, France

17 noms ont été dévoilés par le festival des Eurockéennes ce vendredi : 17 artistes qui viendront enflammer le site du Malsaucy pendant 4 jours du 4 au 7 juillet 2019. France Bleu Belfort Montbéliard vous révèle la liste.

NTM

Angèle

Stray Cats

The Chainsmokers

Weezer

Jain

Columbine

Roméo Elvis

Interpol

Suicide boys

Petit Biscuit

John Butler

Chris(tine and the queens)

Parkway Drive

Jeanne Added

Idles

Slash

Eurockéennes 2019 // Découvrez les premiers artistes de la 31e édition pic.twitter.com/tTC6PqleF7 — Les Eurockéennes (@eurockeennes) December 14, 2018

NTM, le retour 21 ans après leur passage aux Eurockéennes

Après leur passage sur le site du Malsaucy en 1998, le groupe mythique sera présent sur la Grande Scène le jeudi 7 juillet 2019 aux Eurockéennes de Belfort. Le festival avait tenté de les faire chanter en 2009, mais Joey Starr avait alors été condamné à six mois de prison ferme pour agression. Le duo va bientôt sortir un album.

Angèle, la révélation 2018?

Encore inconnue du grand public il y a quelques mois, cette chanteuse belge de 22 ans vient de sortir son premier album "Brol" en octobre. L'un des ses titres "La loi de Murphy" accumule déjà 16 millions de vues sur Youtube. L'artiste sera samedi sur la scène du Chapiteau.

Stray Cats, star du rockabilly dans les années 80

Le groupe de rockabily va fêter son 40e anniversaire sur la Grande Scène des Eurockéennes le dimanche. L'album du trio américain était, au début des années 80, numéro 1 des ventes, selon Kem, le programmateur du festival belfortain.

The Chainsmokers, 2 milliards de vue sur Youtube

Ce groupe "electro dance" a notamment collaboré avec Coldplay sur le titre "Something just like this". Leur titre "Closer" accumule 2 milliards de vue sur Youtube.

Weezer, et son tube "Island in the sun"

"Power punk pop", voilà comment est décrit le style musical du groupe américain. Le grand public le connaît surtout pour le titre "Island in the sun". Weezer sera samedi sur la Grande Scène.

Jain : de la Poudrière en 2016 aux Eurockéennes 2019

L'artiste sera de retour sur le festival de Belfort, après un passage sur la GreenRoom en 2017. Celle qui était l'un des talents 2017 de France Bleu sera cette fois sur la Grande Scène samedi. Elle vient tout juste de sortir son dernier album "Souldier".

Columbine,