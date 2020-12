Eurockéennes 2021 : la vente des billets commence

Les festivaliers vont pouvoir acheter les billets et pass à partir de ce vendredi 11h en réservant sur le site internet du festival

On connait depuis mercredi une grande partie de la programmation de l'édition 2021 des Eurockéennes de Belfort. 53 groupes ou artistes, dont Muse en clôture, se produiront sur les scènes du Malsaucy du 1er au 4 juillet prochain. Les organisateurs et les festivaliers attendent avec impatience le retour de l'événement dont l'édition 2020 a été annulée à cause de la crise sanitaire. La vente des billets débute ce vendredi à partir de 11h, uniquement sur le site internet du festival.

65 euros de plus pour voir Muse

Les tarifs des billets sont inchangés : 53 euros la journée, 134 euros pour un pass trois jours (124 euros pour les détenteurs de la carte Avantage jeunes). Pour assister au concert final de Muse le dimanche avec une première partie, il faudra acheter un billet supplémentaire à 65 euros.

Pour assister au retour de Muse au Malsaucy, le tarif a été fixé à 65 euros © Maxppp - Alex Marini

« Nous nous sommes basés sur le tarif le plus bas lors de leur dernière tournée au Stade en France. Il faut savoir qu’un billet pour Muse dans un stade peut monter jusqu’à 100 euros », précise Frédéric Adam, responsable partenariat et billetterie du festival.

Pour assister au retour du groupe anglais, la jauge sera limitée à 23.000 spectateurs contre 33.000 habituellement. Ceux qui souhaiteraient profiter des quatre jours du festival devront donc débourser 200 euros.

Les billets 2020 conservés seront remplacés pour 2021

Pour les personnes qui ont choisi de conserver les billets de cette année pour l'an prochain, elles en recevront prochainement des nouveaux par mail. Ils seront valables pour les mêmes jours. En cas de nouvelle annulation en 2021 des Eurockéennes par les organisateurs, les billets seront automatiquement remboursés pour les spectateurs qui le demanderont.

"Cela fait partie des conditions générales de vente. Quand les organisateurs annulent, le remboursement est systématique comme cette année", précise Frédéric Adam. Depuis l'annonce de l'annulation, 10.000 billets ont été remboursés et 8.000 autres ont été conservés.

Le lancement de la billetterie est une nouvelle étape pour les organisateurs qui préparent un festival normal l’an prochain. Ils s’adapteront en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. En 2019, les Eurocks avaient attiré 128.000 festivaliers.