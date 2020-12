Eurockéennes 2021 : Muse, Dionysos et Izia pour le retour espéré du festival

Il n’y avait sûrement pas de meilleur groupe pour reprendre leur envol. Les Eurockéennes de Belfort ont dévoilé ce mercredi les premières têtes d'affiche du festival programmé le 1er, 2, 3 et... 4 juillet 2021. Et s’il fallait retenir un seul nom : ce serait Muse. Le groupe britannique se produira en clôture du festival le dimanche soir. "C'est mieux que la cerise sur le gâteau, ce sera le bouquet final", prévient Kem Lalot, programmateur du festival.

Muse le grand retour

Les organisateurs ont en effet frappé fort : Muse fera son grand retour quatorze ans après sa dernière apparition et pour la quatrième fois sur la presqu’île du Malsaucy, là ou tout a commencé. "Ils nous étaient fidèles, mais ils ont atteint un tel statut depuis, qu'on pensait ne plus pouvoir les accueillir. Aujourd'hui, ils remplissent des stades mais leur première grande scène, c'était en 2000 aux Eurockéennes. Avec l'année Covid, ils ont voulu renvoyer l'ascenseur", apprécie Kem Lalot qui a réussi convaincre l'agent du groupe. Matthew Bellamy, le chanteur leader et ses musiciens, n'étaient plus venus à Belfort depuis 2006, une éternité pour les fans.

Les organisateurs ont également réussi à convaincre la majeure partie des artistes et groupes prévus cette année de revenir en juillet prochain. 90% de la programmation de 2020 est reconduite.

Simple Minds, Massive Attack et DJ Snake confirmés

Après l’annulation de l’édition 2020, Simple Minds, Massive Attack, The Lumineers, Foals ou encore DJ Snake ont à nouveau répondu présent pour le retour attendu du festival.

La scène hip hop ne sera pas non plus en reste avec Vald et Niska qui ont également confirmé leur venue.

Le groupe franc-comtois Last Train sera également au rendez-vous.

Dionysos et Skip The Use, "c'est la famille »

La programmation s'est également étoffée avec quelques groupes habitués des lieux. Dionysos fera son retour au Malsaucy pour la cinquième fois. Le leader Mathieu Malzieu et ses musiciens avec leur univers surréaliste devraient encore faire sensation.

Le groupe Skip The Use est aussi chez lui au Malsaucy.

Les nordistes seront sur la grande scène le samedi soir avant une nuit électro qui ira de minuit à 5h du matin. "Dionysos et Skip The Use, c'est la famille. Ils ont une vraie histoire avec le festival", selon les organisateurs des Eurocks.

Dans la famille Higelin, je voudrais la fille

Joli clin d'oeil du passé, Belfort ouvrira sa scène à Izia. Cette artiste complète, comédienne et chanteuse, foulera pour la première fois la scène du festival. En 1989, son papa Jacques Higelin, disparu il y a deux ans, avait participé à la première édition du festival du Ballon, l'ancien nom des Eurockéennes.

"C'est une magnifique artiste et son album est magnifique. Et en plus, c'est une bête de scène", indique Kem Lalot.

Alban Ivanov dans le grand bain du Malsaucy

L'an prochain, c'est le comédien Alban Ivanov qui sera l'invité de l'Eurockomédie. Pur produit du Jamel Comédy club, et vu dans des films comme Le Sens de la fête ou plus récemment dans le Grand bain, il se produira en stand up comme l'ont fait auparavant Malik Bentalah ou encore le Comte de Bouderbala.

Alban Ivanov est attendu l'été prochain pour animer la partie Eurockomédie du festival © Maxppp - Fred Dugit

Les Eurockéennes doivent encore dévoiler cinq noms d'ici le 1er juillet.

Contrôler et maîtriser l'événement

Les organisateurs feront le maximum pour garantir la tenue de l'édition 2021 après une année blanche. Ils préparent un festival normal et s'adapteront à la situation sanitaire le moment venu. L'important pour eux, disent-ils, "c'est le contrôle et la maîtrise de l'événement". En 2019, les Eurocks avaient attiré entre 125.000 et 130.000 festivaliers. Avec l'arrivée prochaine des vaccins contre le Covid-19, ils espèrent que le virus de la fête cette fois-ci pourra se répandre sur la presqu'île du Malsaucy du 1er au 4 juillet prochain.

2021, les noms à retenir

Muse, DJ Snake, Massive Attack, Simple Minds, Foals, Diplo, Paul Kalbrenner, Vald, Niska, The Lumineers, Ultra Vomit, Izia, Skip the Use, Black Pumas, Dionysos, Last Train, Girl Band, Billx, Squid, Kiff No beat, Working men’s club, Camion bazar, Emilie Zoé, Alban Ivanov (stand up), ...

Retrouvez ici la programmation complète depuis le site des Eurockéennes