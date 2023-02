Eurockéennes 2023 : la programmation complète enfin dévoilée

On connaît enfin tous les noms des artistes à l'affiche des Eurockéennes de Belfort cet été. Le festival aura lieu du 29 juin au 2 juillet sur la presqu'ile du Malsaucy. 52 artistes et projets au total (42 nouveaux et 10 déjà prévus l'année dernière, mais reportés à cause de l'orage de grêle ). On vous avait déjà annoncé en décembre quelques têtes d'affiche : Indochine, Orelsan, Lomepal, Dinos, Shaka Ponk et Gojira. Voici donc la programmation complète de cette édition 2023.

52 artistes et projets vous attendent au Malsaucy du 29 juin au 2 juillet - Eurockéennes de Belfort

Jeudi 29 juin

Phoenix

Adé

Niska

Shaka Ponk

Skrillex

Perturbator

Sigur Rós

Wet Leg

Biga Ranx & Woman Hi-Fi

Fatoumata Diawara

PØGØ

Unblock Project

Baby Volcano

Kayawoto

Jinjer

Shygirl

Les français de Phoenix connaîtront leur 5ème passage aux Eurockéennes - Eurockéennes de Belfort/Phoenix

Vendredi 30 juin

Orelsan

Foals

Zola

Yard Act

Joe Unknown

Meryl

Horace Andy

Adrian Sherwood

Puscifer

070 Shake

Freddie Gibbs

NTO

World of Shatta : Natoxie, Shannon, Shaydee's

"Drague me" show : Soa de Muse, La Big Bertha, Sorinne & Kova Rea, Nomai, Bakel, Namoro, Amelie Poulain

Zola, qui a grandi à Delle, vient renforcer la solide programmation rap - Eurockéennes de Belfort / Zola

Samedi 1er juillet

Kungs

Lomepal

Dinos

Siouxsie

Gojira

Pomme

Jeanne Added

Larkin Poe

Ayron Jones

Special Interest

Moonlight Benjamin

Dry Cleaning

Soirée "Cauchemar à la plage" : Vladimir Cauchemar, Kids Return, Lotus and the Yakuza, DJ Carlos, Wellington, Mezerg, Shlømo, Unknown T

Le DJ et producteur Vladimir Cauchemar a convié plusieurs artistes pour une soirée "Cauchemar à la plage" le samedi soir - Eurockéennes de Belfort / Vladimir Cauchemar

Dimanche 2 juillet

Dimanche, dernier jour, est évidemment consacré au concert (déjà complet) du mastodonte français Indochine, annoncé à la surprise générale en novembre dernier. La direction du festival promet un véritable show, qui demande d'ailleurs un important dispositif logistique.