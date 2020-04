Eurockéennes à Belfort : remboursement des billets mode d'emploi

Alors que près de 30 000 billets avaient déjà été vendus pour le festival des Eurockéennes de Belfort , l'heure est aujourd'hui au remboursement. L'édition 2020, prévue les 2, 3, et 4 juillet prochains a été annulée. Le festival belfortain devait se tenir début juillet sur la presqu'île du Malsaucy avec notamment Massive Attack, Simple Minds et Lomepal, en têtes d'affiche. Les organisateurs proposent des formules simples de remboursement. On peut aussi reporter à l'année prochaine, ou tout simplement faire un don à l'association Territoire de Musiques qui organise le festival.

Les différentes formules de remboursement

Si vous avez acheté votre billet sur le site internet du festival, à partir de lundi 27 avril à 11 heures et jusqu'au 22 mai, vous pourrez vous rendre sur eurockeennes.fr muni de votre e-billet. Après avoir renseigné le numéro de QR Code et l’adresse mail utilisée pour l’achat de votre e-billet, un virement bancaire sera effectué au plus tard le 5 juin 2020 sur le compte de la carte bancaire avec lequel votre billet a été acheté.

Si au contraire vous avez choisi de conserver votre e-billet jour ou pass pour l’édition 2021 des Eurockéennes, aucune démarche n'est à effectuer. Un nouveau e-billet aux couleurs de l’édition 2021 vous sera automatiquement envoyé en fin d’année à l’adresse e-mail indiquée au moment de votre achat.

Enfin, si vous avez acheté votre billet dans un autre point de vente, vous devez vous connecter sur le site internet de votre revendeur pour retrouver toutes les informations de remboursement.

Faire don de son billet

Après l'onde de choc de l'annonce de l'annulation des Eurockéennes, beaucoup de festivaliers ont tenu à exprimer leur soutien en proposant un don pour aider l'association Territoire de Musiques, organisateur des Eurockéennes, à poursuivre leurs actions. Si vous souhaitez donc offrir votre billet et soutenir l'association, il suffit d'envoyer un mail à solidaires@eurockeennes.fr, en précisant les références de votre e-billet.