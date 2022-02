Eurockéennes de Belfort 2022 : Muse, Stromae, Simple Minds, Clara Luciani en tête d'affiche

Ca y est, c'est fait ! Fin du suspense, les Eurockéennes de Belfort reviennent encore plus fort. Les organisateurs ont dévoilé ce jeudi la programmation de la 32ème édition reportée ces deux dernières années en raison de la crise sanitaire. Devant un parterre de mécènes, partenaires et sponsors réunis au cinéma Pathé de Belfort, la liste des 54 artistes retenus a été diffusée sur grand écran dans un clip musical où Muse, Stromae, déjà annoncés, ont été rejoints notamment par Nick Cave, Clara Luciani, Bob Sinclar, Simple Minds ou encore Kaaris and Kalash Criminal pour ne citer que les plus connus, toutes générations confondues.

Stromae le jeudi, Muse le dimanche

Dès le jeudi 30 juin, Stromae va ouvrir le bal sur la Grande scène. La star belge viendra présenter son nouvel album "Santé" et son single "L'enfer", un concert qui devrait attirer la foule des grands soirs après ses passages remarqués, et remarquables en 2011 et 2014. Vendredi, place à Clara Luciani, toujours sur la grande scène, la nouvelle égérie de la pop française. Pour les nostalgiques des années 80 (et ils sont nombreux !!), Simple Minds fête ses 40 ans de carrière (42 depuis le report du festival en 2020) avec un récital de leurs meilleurs titres (et ils sont nombreux !! dont l'inégalable "Alive and kicking" !). Et dimanche, le feu d'artifice, l'apothéose même avec Muse sur la grande scène, forcément ! Le groupe britannique, annoncé depuis 2 ans, sera bel et bien là pour clore quatre jours de festival en beauté.

Une première aux Eurocks pour 80% des artistes

Pour cette édition 2022, les organisateurs ont tenu à miser sur la jeunesse pour élaborer leur programmation "Il y a quand même 45 artistes sur 54 qui n'ont jamais joué aux Eurockéennes, c'est un nouveau souffle pour nous" explique Kem Lalot, le responsable de la programmation, rejoint par Jean-Paul Roland, le patron du festival "Avec la pandémie, des collégiens, aujourd'hui bacheliers, donc on a été attentifs à ce qui est nouveau, à des artistes que les jeunes ont découvert via les réseaux sociaux depuis deux ans, et qu'ils pourront voir sur scène, en vrai cette fois".

La fête en mode électro, et billetterie ouverte ce vendredi

Et puis, entre nouveautés d'un côté et les stars de l'autre, les Eurocks 2022 repassent en mode électro avec le samedi "l'Eurotronik" "à partir de minuit, les quatre scènes basculent en électro" avec 8 artistes dont 6 femmes (19 artistes femmes en tout sur le festival !) qui vont rythmer toute la nuit au son de leurs platines et emmener les festivaliers jusqu'au bout de la nuit. Pour ce qui est de la billetterie, elle ouvre ce vendredi 11 février à midi. Il n'y a plus de places pour le concert de Muse le dimanche (sauf sous forme de forfait à plusieurs jours), des packages avec tarif réduit sont également proposés aux étudiants. Pour l'heure, 29 mille billets ont déjà été vendus, mais le 22 février, les Eurocks ouvrent un espace d'échange pour ceux qui souhaiteraient se faire rembourser des places déjà achetées, et qui seraient du coup remises en vente "pour éviter le marché noir" selon les Eurocks.