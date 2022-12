Eurockéennes de Belfort 2023 : Shaka Ponk, Orelsan, Lomepal et Gojira en tête d'affiche

Le voile est partiellement levé. Les organisateurs des Eurockéennes de Belfort ont dévoilé ce jeudi 15 décembre une partie de la programmation de la 33eme édition. Au total, une soixantaine d'artistes se produiront sur les deux scènes installées sur la presqu'île du Malsaucy, du 29 juin au 2 juillet 2023. 13 noms ont été révélés : Skrillex, Surf curse, Gojira, Wet leg, Shaka ponk, Jinjer, Lomepal, Yard act, Zola, Sigur Ros, Shatta Buyon, Orelsan et Dinos, en plus d'Indochine, la tête d'affiche annoncée il y a quelques semaines.

Du rock, du métal, du rap et du hip hop, l'ADN du festival. Il se tiendra sur quatre jours, comme l'année dernière, avec des horaires rallongées : 16h-2h le jeudi et le vendredi, 16h-3h le samedi et 18h-minuit le dimanche. Deux scènes seront installées et la loggia se transforme. "Avant, il fallait être très curieux pour y aller. Ce ne sera plus une petite scène, elle aura toute sa place en accueillant chaque jour un focus sur un style, notamment de la musique antillaise avec du Shatta buyon, une danse créole aux sonorités jamaïquaines", explique Jean-Paul Roland, le patron du festival. Des projets en cours qui seront détaillés au fil des mois. Le coût total du festival est estimé à près de 9 millions d'euros.

L'édition 2024 confirmée

Alors que les Jeux olympiques de l'été 2024 mettait en péril les festivals, la ministre de la Culture s'est voulue rassurante. Ce mercredi, elle a affirmé que les Eurockéennes pourraient bien se tenir l'année prochaine. "Si certains gendarmes du département sont envoyés à Paris, nous pourrions faire une demande pour que la police municipale remplace ces effectifs. Nous sommes très confiants", précise Jean-Paul Roland qui envisage de décaler de quelques jours le festival pour ne pas empiéter sur la compétition internationale. Une bonne nouvelle alors que l'édition 2022 avait dû être arrêtée après seulement deux jours à cause d'une violente tempête .

Un festival de plus en plus écolo

Les organisateurs estiment que le bilan carbone du festival se serait élevé à 880 tonnes équivalent CO2 pour l'édition 2022 du festival s'il avait duré quatre jours. C'est l'équivalent d'un vol aller-retour Paris-Pretoria (Afrique du Sud). Un bilan qu'ils espèrent réduire en 2023. Ils ont d'ailleurs créé un poste dédié au suivi des opérations de développement durable, explique Frédéric Adam, le responsable des partenariats pour le festival : "Nous allons proposer des bars à eau, supprimer le plastique polytéréphtalate d'éthylène (PET), renforcer le tri des déchets", détaille Frédéric Adam, le responsable des partenariats. Autre axe d'amélioration pour les organisateurs : favoriser le covoiturage et les trajets en train avec des navettes depuis la gare de Belfort.

La suite de la programmation devrait être présentée d'ici le printemps prochain. Pour prendre vos billets, rendez-vous sur le site du festival , dès 12h ce vendredi 16 décembre.