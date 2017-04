Eurockéennes de Belfort : Booba et Beth Ditto complètent la programmation

Beth Ditto et Booba rejoignent Arcade Fire ou encore Iggy Pop comme têtes d’affiche de la 29ème édition des Eurockéennes de Belfort. Le festival a dévoilé sa programmation complète ce jeudi. Il s’étale cette année sur quatre jours.

Après Arcade Fire qui clôturera le festival sur la grande scène, Iggy Pop ou encore la chanteuse Jain, les dernières têtes d'affiche sont connues. Beth Ditto, ex-chanteuse du groupe Gossip, le rappeur Booba ou encore Hubert-Félix Thiéfaine seront sur la presqu'île du Malsaucy du 6 au 9 juillet prochain.

L’attraction Booba

C’est le poids lourd du hip hop français. Et il va mettre lui aussi le feu à la grande scène le samedi 8 juillet. Booba ne s'est jamais produit dans un festival français. Il a choisi les Eurockéennes.

Le retour de Beth Ditto

La diva du rock, ex-chanteuse du groupe Gossip, l'excentrique Beth Ditto reviendra au Malsaucy pour la troisième fois.

Beth Ditto lors de son dernier passage en solo aux Eurockéennes en 2011 © Maxppp - maxpp

« Gossip , c’est terminé. Elle revient en solo avec un album fabuleux beaucoup plus rock. On ne pouvait que l’accueillir. Franchement, on l’adore. On l’a découvert en 2006 alors qu’elle était inconnue » se réjouit Kem Lalot, l’un des programmateurs des Eurockéennes.

La carte jeune

Avec le groupe « Petit Biscuit » encore DJ Snake, la nouvelle vague électro française sera à l’honneur cette année au Malsaucy. Ce sera aussi l’occasion de découvrir le rock nouvelle vague incarnée par « la femme », jeune groupe qui se construit une belle réputation.

Thiéfaine le franc-comtois fidèle

En habitué et fidèle du festival, Hubert-Félix Thiéfaine sera de retour mais il voulait un concert différent. Le père de « la fille du coupeur de joins » sera accompagné cette année par l'Orchestre Victor Hugo Franche Comté pour une symphonie rock unique.

Déjà 45 000 billets vendus

Les Eurockéennes 2017 se dérouleront cette année sur quatre jours du 6 au 9 juillet sur la presqu'île du Malsaucy. 45 000 billets ont déjà été vendus. La location se poursuit dans les points de vente habituels. Parmi les nouveautés à retenir, le déménagement du camping de Chaux à Sermamagny.

Booba sera sur la grande scène du Malsaucy le samedi 8 juillet - Elisa Parron

>>> Retrouvez ici la programmation 2017 des Eurockéennes.