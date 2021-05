Eurockéennes de Belfort : le groupe britannique Muse reviendra en 2022

Le groupe britannique Muse sera de retour aux Eurockéennes l'an prochain en 2022, confirment les organisateurs du festival. Il devait clore l'édition 2021 le 4 juillet avant le report du festival pour la deuxième année consécutive à cause de la crise sanitaire.

Il s'y engage. Le groupe britannique Muse reviendra aux Eurockéennes l'an prochain. Il devait assurer normalement le concert de clôture de l'édition 2021 le 4 juillet prochain mais le festival a été à nouveau reporté pour la deuxième année consécutive à cause de la crise sanitaire. Les spectateurs qui avaient acheté des billets pour le concert de cette année ont été informé les premiers par mail. " C'est une très bonne nouvelle. Ca nous projette vers des horizons plus radieux. Les gens ont pu lire cette info au moment ou ils étaient entrain de retrouver les terrasses. On restera le seul festival de l'été avec Muse", indique Jean-Paul Roland, directeur du festival.

Les festivaliers qui avaient acheté des billets pourront les conserver

Les organisateurs confirment le report du concert de Muse au dimanche 3 juillet 2022. Les détenteurs de billets ont reçu l'information par mail ce mercredi. Si vous avez acheté des billets pour le concert de cette année, vous avez la possibilité de le conserver pour le 3 juillet 2022. Il n'y a aucune démarche à effectuer. Un nouveau billet floqué 2022 sera envoyé directement à votre adresse mail début décembre 2021.

Si vous souhaitez vous faire rembourser, vous avez alors jusqu’au 29 mai 2021 pour l'indiquer via le module de remboursement. Un virement sera effectué, avant le 12 juin 2021, sur le compte de la carte bancaire ayant procédé à votre achat.