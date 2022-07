Eurockéennes de Belfort : les concerts vont bien reprendre ce week-end annoncent les organisateurs

Les organisateurs ont annoncé la bonne nouvelle. Les Eurockéennes vont enfin débuter ce samedi à 16 heures. Les équipes se sont mobilisées toute la journée de vendredi pour remettre le site en état et garantir la sécurité, notamment sur la grande scène, la plus impactée par les intempéries de jeudi.

Ca y est, les festivités vont enfin pouvoir commencer au Malsaucy ! Les organisateurs ont annoncé ce vendredi que les concerts des Eurockéennes auront bien lieu samedi et dimanche. Les deux premières journées ont été annulées à cause des violentes intempéries qui ont provoqué l'évacuation du site et blessé sept personnes, dont une gravement.

La commission de sécurité devra valider samedi matin

Les voyants sont enfin au vert mais la Préfecture du Territoire de Belfort ne s'est pas encore prononcée. Il ne manque plus en effet que la validation de la commission de sécurité qui doit vérifier l'état des installations. Elle se rendra sur le site dans la matinée de samedi pour les dernières vérifications et le feu vert définitif mais « nous sommes très confiants », assurent les organisateurs.

Simple Minds et Izia sur scène

Au programme notamment ce samedi : l'ouverture des festivités avec le rappeur La Fève, puis la chanteuse pop-rock Izïa (fille de Jacques Higelin) et en tête d'affiche sur la grande scène Simple Minds. Le groupe franc-comtois Last Train se produira également sur la Grande scène. Dimanche en clôture, la soirée sera animée par Muse, à partir de 21h.

Les premiers remboursements à partir de mercredi

Pour les festivaliers privés de concerts jeudi et vendredi, les billets vont commencer à être remboursé à partir de mercredi 14h. Plus de détails sur le site des Eurockéennes. Cela concerne un peu moins de 50 000 spectateurs.

