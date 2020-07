Eurockéennes de Belfort : les souvenirs sonores dans une appli mobile

Ressentir les vibrations du public des Eurockéennes, c'est le but de l'application Soundways

Le festival des Eurockéennes n'est pas là cette année mais il est quand même là. L'édition 2020 a été annulée à cause du coronavirus mais une application mobile est désormais disponible alors que le festival devait battre son plein. Cette appli va permettre de revivre le festival à travers vos oreilles et ce que vous ressentez sur le sol à chaque fois que vous arpentez la presqu'île du Malsaucy dans les premiers jours de juillet.

Une fouille sonore du Malsaucy en 200 minutes

Baptisée " les persistances, une fouille sonore du sol des Eurockéennes", cette application Soundways a vu le jour grâce au travail d'un artiste sonore parisien Eric La Casa. On y trouve des extraits sonores enregistrés lors des Eurocks 2019 à différents endroits du site. Elle permet de ressentir les vibrations du festival par le sol et dans l'air.

Il y a des ambiances, des interviews de spécialistes ou habitués du festival. Des petites mains qui ramassent les déchets devant les scènes, aux festivaliers en passant par les artistes. Le principe est simple. Dès que vous êtes géolocalisés, une carte du Malsaucy apparaît à l'écran.

"En avançant, vous déclenchez des sons dans des bulles qui s'allument. Il n'y a pas de parcours établi. C'est à vous de fouiller le site. C'est pour ça que l'idée de archéologie revient constamment. Dans chaque bulle, il y a des interventions qui sont sonores ou de l'ordre de l'interview", détaille Eric la Casa, l'artiste créateur de cette fouille sonore des Eurockéennes. Une application qu'il a voulu itinérante et qui contient 200 minutes de sons.

En partenariat avec l'Espace multimédia Gantner

Cette application pour smartphone est le fruit d'un partenariat entre l'Espace multimédia Gantner et la Maison du département basée au Malsaucy, le site des Eurockéennes. Elle permet de découvrir ou redécouvrir des tas de sensations. "Il peut y avoir des sons très abstraits de bruit de vent par exemple, de barrières qui vibrent. Quand on s'approche de la grande scène, on peut entendre aussi ce qu'on appelle le bruit rose c'est-à-dire les tests que les ingénieurs du son font avant les concerts."

"Vous avez aussi Joey Star qui interpelle son public, Mass Hysteria qui interpelle aussi son public. C'est vrai que l'annulation de l'édition 2020 des Eurocks prend aujourd'hui un autre sens. Cette application, c'est quelque part une manière de faire revivre ce festival cette année. Un beau clin d'œil en attendant 2021", explique Valérie Perrin, directrice de l'Espace multimédia Gantner de Bourogne impliqué dans le projet.

Valérie Perrin directrice de l'Espace Gantner est venue tester l'application directement sur le site du Malsaucy © Radio France - Nicolas Wilhelm

Les Eurockéennes n'ont pas lieu cette année mais elles sont "persistantes" grâce à cette application bien ancrée dans le sol et dans l'air du Malsaucy. Baptisée " les persistances, une fouille sonore du sol des Eurockéennes", l'application Soundways est disponible sur IOS et Androïd.

