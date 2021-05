Eurockéennes de Belfort : un mini festival en mode Covid cet été ?

INFO FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD. Et si les Eurockéennes de Belfort avaient finalement lieu cet été ? Pour la deuxième année consécutive, le festival est reporté en raison de la crise sanitaire, mais les organisateurs travaillent quand même sur une édition parallèle pour la fin du mois de juillet. Il s'agirait de proposer quatre à cinq jours de concert sur une partie de la presqu'île du Malsaucy. La programmation musicale serait uniquement composée d'artistes français, et les spectateurs seraient debout mais à distance. Le projet doit être soumis prochainement aux autorités.

Un petit air d'Eurocks

Pour Jean-Paul Roland, le directeur du festival, "L'idée, c'est de garder une partie de l'esprit des Eurockéennes, et pour cela, quoi de mieux que le Malsaucy, c'est un endroit que l'on connaît, bien entendu, ce ne serait que sur une petite partie de la presqu'île, mais on y mettra toute notre ardeur" explique le patron des Eurocks pour qui "avec la confirmation de la présence de Muse en 2022, le festival est bien toujours vivant." Mais Jean-Paul Roland rappelle bien que, pour l'heure, le projet n'en est qu'au début, et qu'il faut le soumettre aux autorités compétentes pour en définir sa viabilité.

Un public limité mais debout

En ce qui concerne le public, des jauges doivent être fixées, rien encore de chiffré, mais une présence "modeste" de festivaliers est envisagée. "Cela reste à définir en fonction du contexte sanitaire" explique Jean-Paul Roland "mais ce seront des jauges qui n'auront rien à voir avec celles du festival habituel mais qui prendront en compte le fait de retrouver la musique et de se retrouver autour de la musique." En revanche, les organisateurs des Eurockéennes tiennent à ce que les spectateurs assistent aux concerts debout "C'est notre leitmotiv, et "l'esprit Malsaucy" d'être debout, en respectant évidemment ce qui nous sera dicté, à distance les uns des autres certes, mais debout, pour être dans l'esprit des Eurocks." insiste le directeur du festival.

Une programmation française sur 4 à 5 jours fin juillet

Seule certitude, la programmation serait exclusivement française "les groupes et artistes seront certainement tous des groupes et artistes certainement français, je ne vais pas le cacher, parce qu'on est très limités" précise Jean-Paul Roland qui indique que ce festival en mode COVID aurait lieu, idéalement, sur quatre à cinq jours à la fin du mois de juillet. Les organisateurs des Eurocks sont donc en pleine élaboration du projet, des repérages sur le site ont même commencé. Une fois le dossier bouclé, il sera soumis aux autorités dans l'attente d'un accord final "pour que nous puissions donner rendez-vous aux gens de la région qui nous suivent" espère le directeur du festival.