Eurockéennes de Belfort : une cinquantaine d'adolescents recrutés pour le nettoyage

Les Eurockéennes de Belfort donnent leur chance aux mineurs. Pour la 2ème année de suite, et dans le cadre de sa politique "Eurocks solidaires" , le festival (qui se tient du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 2023) embauche des jeunes de 16 à 18 ans, des mineurs donc, pour l'entretien du site de la presqu'île du Malsaucy. L'opération baptisée "Team Teen" (Equipe d'adolescents) est presque victime de son succès puisque une cinquantaine d'adolescents ont été retenus sur 600 candidatures. C'est deux fois plus que l'an dernier "et c'est très prometteur pour notre jeunesse qui a envie de travailler" note Christina Staehler, en charge du recrutement sur le festival "en plus, c'est dans le milieu de l'environnement donc c'est très chouette".

L'utile à l'agréable

Les heureux élus ont été reçus ce samedi à la Maison de l'Environnement du Malsaucy pour être briéfés sur leur mission d'entretien. Ils vont travailler uniquement le matin, et pas le dimanche (interdit pour les mineurs). Il y aura une équipe le mercredi, veille du festival pour mettre le site en état, et jeudi, une autre le vendredi et samedi "Evidemment, en doublant les équipes par rapport à l'an passé, les jeunes vont moins toucher d'argent que s'ils avaient travaillé 4 jours mais il y a aussi un peu de solidarité pour que le copain et la copine puisse y participer." explique Jean-Paul Roland, le directeur des Eurockéennes, satisfait de voir "autant de candidatures, une première expérience du travail et de la citoyenneté, en plus, avec un public de jeunes qui est notre cible, cette opération coche toutes les cases pour nous."

Après l'effort, le réconfort

Pour Tom, 17 ans, d'Audincourt, travailler à l'entretien du site des Eurocks est une grande première "Déjà j'aime le festival et là si je peux aider, en plus sur l'environnement c'est important, j'ai fait du scoutisme notamment, ça m'a sûrement aidé à être pris." Aloïs, 16 ans, est une habituée également du festival, fan de musique, la Bisontine n'a pas hésité "J'avais envie de travailler cet été, et le faire aux Eurocks, c'est parfait en plus je suis très attachée à l'environnement donc je suis prête, nettoyer le site ne me fait pas peur." Surtout qu'après le travail du matin, les ados de la "Team Teen" auront la chance de voir les concerts gratuitement le jeudi et vendredi. Et pour Louane, 17 ans, de Montbéliard, ce n'est pas rien "Ah ben j'ai postulé pour les deux raisons, le travail et les concerts, mais surtout les concerts, ah ah !! Non, je plaisante, l'environnement c'est important" se reprend la jeune fille. De toutes façons, après l'effort le réconfort, mais attention à ne pas trop faire la fête. Au boulot à 8h du matin, aucun retard accepté prévient le festival qui pourrait refaire appel aux jeunes, si besoin, le lundi 3 juillet, au lendemain du dernier jour de concerts.