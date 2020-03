Eurockéennes, FIMU, Rencontres et Racines, Bock'sons : les festivals auront-ils lieu?

“On continue à travailler sur l’organisation, en essayant d’être optimiste” confie Mathieu Spiegel. Il est la tête du FIMU, festival belfortain gratuit qui doit accueillir dans deux mois plus de 1000 musiciens. Plus de 100 000 spectateurs sont attendus sur 4 jours. En plein épidémie, le directeur de l’évènement belfortain explique que les 12 salariés sont tous chez eux, sur leurs ordinateurs pour préparer “les plannings, les calendriers, contacter les artistes du monde entier”. Mais il reconnaît que ce “n’est pas facile de se projeter”. Son espoir : une déclaration du ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer, qui a pour ambition d'ouvrir les écoles le 4 mai, soit 4 semaines avant le début du Festival International de Musique Universitaire. “On s’accroche à ça”.

Maintenir les festivals pour apporter un peu de légèreté ...

A Audincourt, ce sont ainsi près de 40 000 festivaliers qui sont attendus fin juin pour écouter Philippe Catherine ou encore Les Têtes Raides. “_Je ne suis pas devin_, mais j’espère qu’il va se tenir” Mathieu Sabarly, le directeur et programmateur du festival doubien ne veut pas se prononcer. Impossible dit-il d’être catégorique. Fin mars devait être la période où les bénévoles sont recrutés, où la communication devait se faire autour de la billetterie. Il continue à y croire “on se dit qu’après tout ça on aura besoin d’un moment de convivialité, de se retrouver ensemble, et de retrouver de la légèreté”.

... Mais les festivals prennent des risques

“On travaille comme si tout allait se faire, mais potentiellement on travaille dans le vide” poursuit Mathieu Sabarly, qui attend surtout des directives de la part du gouvernement, “on fait comme si tout allait bien se passer et on le souhaite. Mais il va falloir à un moment avoir des directives car nous faire annuler au dernier moment va être compliqué que ce soit au niveau humain ou financier. En attendant on parie sur l’avenir, mais plus on parie, plus on engage des frais, et plus on prend des risques pour notre survie”.

Communication interrompue aux Eurockéennes

Aux Eurockéennes, la communication autour des ventes de la billetterie est suspendue jusqu’à nouvel ordre, “cela nous semblait curieux de dire venez acheter nos places en cette période, mais on continue de construire le festival, en attendant d’éventuels instructions de la part du gouvernement”

Tous les contrats signés à Valentigney

Même son de cloche du côté du festival le Bock’sons à Valentigney, “où tout est prêt, les contrats sont signés, on va espérer qu’on ne travaille pas pour rien”. Le maire Philippe Gauthier précise cependant qu’il n’aura “aucun état d’âme à annuler le festival pour assurer la santé publique”