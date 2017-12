Belfort, France

C’est tout l’état major des Eurockéennes qui s’est rassemblé ce vendredi à Belfort pour annoncer les seize premiers noms de la 30ème édition du festival. L’homme d’affaire Matthieu Pigasse président de l’association Territoires de Musique à la tête des Eurocks, le patron du festival Jean Paul Roland et les programmateurs Christian Alex et Kem Lalot ont annoncé les premiers noms.

Clin d’œil au passé

Pour marquer le coup des 30 ans, les organisateurs ont souhaité faire revenir des artistes et groupes qui ont marqué l’histoire du festival. Texas sera de retour au Malsaucy le jeudi soir ainsi que Rage Against The Machine reformé sous le nom de Prophets of Rage le vendredi. Le public aura aussi le plaisir de retrouver Liam Gallagher, l’ex leader d’Oasis qui interprétera les grands standards du groupe anglais.

Le groupe Prophets of rage, résurgence de Rage Against The Machine, va mettre le feu au Malsaucy le vendredi soir © Radio France - Nicolas Wilhelm

Les Queens of the Stone Age eux reviendront pour la quatrième fois. « Ce festival s’est construit avec ce qu’on a vécu. C’est un clin d’œil à la famille comme Texas, Rage Against the Machine qui ont fait partie des premières années du festival» explique Jean Paul Roland, directeur du festival.

Rap et hip hop à la fête

Dans la même veine que Booba l’an passé, la scène rap et hip hop sera largement représenté avec les américains Macklemore et Rick Ross, le belge Damso et les français Big Flo & Oli et Rilès.

Cher Père Noël, j’aimerais que tu m’apportes Damso aux Eurockéennes 2018 — Beerbongs & Bentleys 🍾 (@BulleTristan) December 14, 2017

Sur quatre jours comme l’an passé

Pour cette 30éme édition, on imaginait mal les organisateurs revenir à un festival sur trois jours. Le festival 2018 aura donc lieu sur quatre jours du 5 au 8 juillet comme l’an passé, édition record avec 130 000 festivaliers. Les organisateurs ont décidé de remettre le chapiteau qui pourra accueillir 15 000 spectateurs en lieu et place de la Greenroom.

« On l’avait arrêté en 2011 pour des raisons diverses. Elle sera de retour. C’est la salle scène fermée et ça lui donne une résonance et un son particulier » explique Matthieu Pigasse.

Les 16 premiers noms :