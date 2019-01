EuroCoupe : Basket Landes affronte "l'ogre" Venise

Basket Landes reprend la compétition par un match couperet en Eurocup. Ce jeudi, les Landaises affrontent les italiennes de Venise, leader invaincu de son championnat et surtout ex-finaliste de l'Eurocup l'an dernier. La tâche s'annonce immense pour les coéquipières de Céline Dumerc.

Landes, France

C'est une prestation énorme que vont devoir livrer les joueuses de Basket Landes ce jeudi à 20h à l'Espace François Mitterrand. Les landaises affrontent les italiennes de Venise en play-off d'Eurocup. Face à Basket Landes, c'est une équipe au palmarès impressionnant, Venise est actuellement leader du championnat sans avoir perdu une seule rencontre. En plus, les italiennes sont allées jusqu'en finale d'Eurocup l'année dernière.

Basket Landes reste sur une mauvaise série de résultats en décembre

4 défaites sur les 6 derniers matchs, Basket Landes a vécu un mois de décembre terrible. Elles ont d'ailleurs perdu leurs deux dernières rencontres du championnat face à Montpellier ( 81-86 ) et au Hainaut Basket ( 71-72 ). La reprise a fait du bien aux joueuses landaises qui commençaient à souffrir physiquement Pour la reprise de la compétition, jouer Venise, ce n'est pas simple d'après la coach adjointe landaise, Julie Barennes : " C'est une équipe qui met beaucoup d'énergie et beaucoup d'intensité et qui se projette très vite vers l'avant, il va falloir qu'on soit prête"

L'intérieur de Basket Landes, Marie-Michelle Milapie pense que ce type de match, sous le format aller-retour, c'est " play or die" mais elle croit aux chances des landaises : " C'est un très gros morceaux mais nous aussi, nous sommes une très bonne équipe, on fait partie du top 6 français. On a fait de bonne choses en Coupe d'Europe depuis le début de saison. " L'un des rares motifs d'espoirs pour Basket Landes, ce sont les prestations des italiennes depuis le début de cette édition de l'Eurocup. Venise a déjà perdu 3 matchs en phases de poules soit autant que Basket Landes.