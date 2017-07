Eurofestival : La Châtaigneraie se met aux couleurs de l'Europe !

La Châtaigneraie accueille jusqu'à vendredi l'Eurofestival, créé il y a 25 ans en Belgique. 500 citoyens de quinze pays européens se retrouvent en Vendée pour une semaine de compétitions sportives et d'échanges culturels. Et la bonne humeur est au rendez-vous !

Des drapeaux du Luxembourg, de l'Allemagne, de l'Espagne ou encore de la Lituanie flottent dans les rues de La Châtaigneraie. La petite commune vendéenne accueille jusqu'à vendredi l'Eurofestival. Créé en 1992 chez nos voisins belges, il regroupe plus de 500 participants, venus de quinze pays différents.

Plusieurs couples made in Eurofestival

En Vendée, l'association Let's Go a décidé de recevoir la 25e édition. Au programme : des compétitions de basket, de natation ou encore de cuisine et d'arts de rue. Vincent, venu tout droit de Belgique, participe au festival depuis vingt ans. "On s'est fait un maximum d'amis, surtout ici en Vendée, souligne le Belge, amateur de pétanque. La meilleure preuve, c'est que dans trois semaines, je me marie et une quinzaine de Vendéens seront présents".

Benjamin a même rencontré sa future femme, Laetitia, à l'Eurofestival au Luxembourg. Ces deux Vendéens, pourtant habitant à quelques kilomètres l'un de l'autre, ne se connaissaient pas. "Dans la semaine, on a fini par bien sympathiser, et un peu plus, sourit Benjamin. Au retour de l'Eurofestival, on s'est dit qu'on allait essayer et ça a marché !"

On va se marier en mai 2018, tout ça grâce au festival ! C'est un peu la magie de l'Eurofestival ! " - Benjamin

L'Eurofestival engendre même des bébés. Un jeune couple, qui s'est rencontré lors de la manifestation, est venu cette année avec son nouveau-né. Pour Benjamin, le festival permet de se rapprocher : "on se retrouve tous au village à partir de 18h, on boit quelques verres et les rencontres sont plus faciles à partir de 22h".

Un festival qui prône les échanges et l'amitié

L'Eurofestival, c'est aussi un bon moyen de faire connaître sa culture, à travers la cuisine notamment. Vita, une Lettone de cinquante ans, participe depuis 2005 au festival. "On se fait des amis, on découvre d'autres cultures, s'enthousiasme Vita. Moi j'aime présenter notre pays, parce que beaucoup d'Européens ne savent même pas où est la Lettonie."

L'an prochain, Vita aura bien moins de chemin à faire. L'Eurofestival posera en effet ses valises en Lituanie. En attendant, l'édition 2017 se déroule jusqu'à vendredi soir dans le centre-ville de La Châtaigneraie. C'est ouvert à tous et gratuit. Sur toute la semaine, les organisateurs espèrent accueillir plus de 10 000 spectateurs.