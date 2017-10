Euromillions : jackpot de 190 millions d'euros mis en jeu ce mardi

Une somme encore jamais remportée en France. Euro Millions met en jeu son gain maximum ce mardi : 190 millions d'euros.

Si vous avez des rêves de millionnaires, c'est peut-être le moment de jouer au loto. La loterie européenne Euro Millions met en jeu ce mardi un gain de 190 millions d'euros - vendredi, personne n'a réussi a décroché le jackpot de 177 millions.

190 millions d'euros : une somme déjà remportée deux fois en Europe

C'est un gain-plafond. Si personne ne l'emporte, il ne pourra plus augmenter. Mais une telle somme n'a jamais été remportée en France. Le plus gros grain, 169 millions d'euros, avait été empoché en 2012 dans les Alpes-Maritimes. Le record européen est détenu par un Portugais qui avait gagné 190 millions d'euros en 2014, et par un couple de Britanniques, pour la même somme, en 2012.

Tout récemment, le 21 septembre, un habitant de l'Yonne a remporté plus de 44 millions d'euros à l'Euro Millions. On est loin du record... Mais c'est déjà un beau petit pactole !