Euromillions met en jeu 202 millions d'euros ce vendredi, un record

Nouveau record ce vendredi 19 février. Euromillions met en jeu 202 millions d'euros. Du jamais vu puisque ce nouveau tirage historique dépasse, pour la première fois, la barre des 200 millions d'euros.

Vendredi 11 décembre, le "plus grand gagnant à la loterie en France" selon la Française des Jeux (FDJ) avait remporté 200 millions d'euros. Il avait joué en ligne les numéros suivants : 6-9-13-24-41, étoile 3 et 12 et avait su "dès le lendemain du tirage" qu'il avait remporté le jackpot. Ce nouveau multimillionnaires qui a préféré rester anonyme avait toutefois précisé fin décembre qu'il voulait "créer sa fondation et faire des dons aux hôpitaux."

Un gain remis en jeu tant qu'il n'y a pas de gagnants

Des sommes hallucinantes qui résultent de précédents gains non remportés. Ainsi à chaque nouveau tirage, l'enveloppe continue d'augmenter jusqu'à atteindre le plafond suivant. Dans le cas du précédent gagnant français qui a remporté 200 millions d'euros, son gain a pu atteindre un tel chiffre parce que personne n'avait remporté le méga jackpot Euromillions du vendredi 20 novembre proposé à 130 millions d'euros. Pas de gagnant non plus lors du tirage du 4 et du 9 décembre.

Alors si vous aussi vous souhaitez devenir richissime n'oubliez pas de jouer ce vendredi pour tenter de remporter la somme extraordinaire de 202 millions d'euros. En attendant, vous pouvez toujours jouer à vous demander ce que vous feriez de tout cet argent. Et oui, rêver, ça ne coûte rien et pourtant ça n'a pas de prix.