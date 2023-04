Euromillions : un Nordiste a jusqu'à ce mardi soir 23h59 pour récupérer son gain

C'est assez rare, reconnait la Française des jeux, qu'un Français gagne un million d'euros et ne vienne pas le récupérer ! C'est pourtant ce qui se passe ce mardi 4 avril : un Nordiste, qui a joué il y a deux mois dans un bureau de tabac du Valenciennois, ne s'est toujours pas manifesté. Il risque de perdre son chèque gagnant s'il ne se réveille pas avant ce soir, 23h59.

Un million d'euros... à récupérer en urgence

L'histoire commence le 3 février dernier, lors du tirage annuel pour le jeu "La pluie de millionnaires" à l'Euromillions. Ce jour-là, vingt-cinq personnes gagnent le gros lot et ont chacune le droit à un million d'euros. "Les gagnants ont 60 jours pour nous contacter et réclamer leur dû. Et là, tout le monde l'a fait... sauf ce Nordiste ! Le problème, c'est qu'on ne peut pas le contacter nous-même parce qu'on ne sait rien de lui, ni quand il a joué, ni où exactement. On ne connait pas son âge, son profil, son adresse... Il faut vraiment que ce soit lui qui nous appelle", explique la Française des Jeux.

Le Nordiste, ou la Nordiste, qui a entre ces mains le code gagnant F SGQ 57281, a jusqu'à ce mardi 4 avril soir, 23h59 précisément, pour prendre son téléphone, appeler le 09 69 36 60 62 et réclamer son dû. S'il ne le fait pas, cette somme sera reversée à la Française des Jeux, sans recours possible pour la récupérer.

L'an dernier déjà, une personne avait attendu les toutes dernières heures de la date limite pour se manifester. "Un gagnant que nous recherchions dans les Hautes-Alpes s’est déclaré le dernier jour de validité de son ticket. Il a finalement pu toucher son gain de 4,5 millions d’euros en septembre 2022", raconte la Française des Jeux, qui espère que l'histoire se déroulera de la même manière ce soir.