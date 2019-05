Europa-Park choisit une thématique scandinave pour son nouvel hôtel quatre étoiles

Rust

Le parc d'attractions allemand Europa-Park ouvre un sixième hôtel ce vendredi 31 mai 2019, l'hôtel Krønasår, dans un décor inspiré du folklore scandinave. Cet hôtel quatre étoiles, construit à proximité de Rust, propose près de 300 chambres, dont une trentaine de suites. Il sera directement relié au futur parc nautique "Rulantica", qui doit ouvrir fin novembre.

Une passerelle conduira les clients de l'hôtel au parc nautique © Radio France - Corinne Fugler

Un chantier de 200 millions d'euros

Ce nouveau complexe, hôtel et piscines, est situé à l'extérieur du parc d'attractions. La famille Mack, propriétaire d'Europa-Park, a investi près de 200 millions d'euros dans ce chantier, soit 70 millions d'euros pour l'hôtel, 110 millions pour Rulantica et 20 millions d'euros pour les infrastructures, routes etc... Elle se spécialisait jusqu'à présent dans les manèges et le music-hall. Ce parc de loisirs nautiques construit autour d'un thème unique est une "première" en Europe.

Michael Mack, le gérant d'Europa-Park, et fils du créateur du parc d'attractions, Roland Mack, mise sur la mascotte Snori, une pieuvre bleue, pour développer un nouvel univers onirique, à l'exemple de la saga du cinéaste français Luc Besson, "Arthur et les Minimoys" : "on ne voulait pas faire seulement un parc à thème mais aussi créer un univers, avec des livres et des films."

Avec la pieuvre Snori, Michael Mack veut étendre l'activité d'Europe-Park vers le cinéma et l'édition Copier

Le chantier de Rulantica doit se terminer en novembre © Radio France - Corinne Fugler

Bientôt, un dragon tapi dans la piscine © Radio France - Corinne Fugler

Europa-Park recrute 250 personnes pour son parc aquatique

Le Krønasår et le Rulantica feront travailler 550 personnes à terme. Après une première vague de recrutement pour l'hôtel, il faut maintenant embaucher du personnel pour animer le parc aquatique.

Le célèbre quartier scandinave, qui a subi un incendie il y a un an, a été rénové et amélioré. Il rouvrira dans trois semaines. Pour retourner dans la fameuse grotte des pirates, ravagée par ce sinistre, il faudra attendre le printemps 2020.