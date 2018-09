Élu "meilleur parc de loisirs du monde", Europa Park fait peau neuve et s'agrandit. Le quartier français a été refait à neuf et accueille désormais deux nouvelles attractions.

Can Can Coaster est l'une des deux nouvelles attractions du quartier français à Europa Park.

Alsace, France

Désormais, les visiteurs d'Europa Park pourront profiter de deux nouvelles attractions : deux grands huit sur deux thèmes différents.

Eurosat Coastiality propose au visiteur, muni d'un casque de réalité virtuelle, de plonger dans un univers de science-fiction, inspiré du film Valérian de Luc Besson.

Un univers inspiré du Moulin Rouge et de la Belle époque

Can Can Coaster, la deuxième attraction, emmène le visiteur dans une toute autre atmosphère, celle du Moulin Rouge.

#EuropaPark : la nouvelle attraction "CanCan Coaster" vient d'être inaugurée par la famille #Clerico, a la tête du Moulin Rouge et la famille #Mack, propriétaire du parc pic.twitter.com/xpGlORObDy — wyloen munhozboillot (@wylo_mb) September 12, 2018

"Dès la file d'attente, on est plongé dans l'univers du Moulin Rouge avec des reproductions, des affiches et de la musique inspirée de la Belle époque. Et une fois sur le grand huit, c'est assez impressionnant parce qu'on est dans le noir et on ne sait pas où l'on va", explique Jean-Victor Clerico, directeur de la célèbre maison parisienne.

Et Europa Park va continuer de s'agrandir avec l'ouverture d'un parc aquatique en 2019.